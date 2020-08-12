新機遞延！鴻海第3季營收估季增個位數　董事長劉揚偉：明年毛利率可望達7%

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／鴻海提供）



記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（12）日召開法說會，展望營運，董事長劉揚偉表示，受到客戶新機上市時間遞延影響，第3季業績估季增個位數，但年減雙位數，至於毛利率則維持2025年達10%的目標不變，而且現在看到「Foxconn 3.0」計畫逐步提升，明年毛利率可望達7%。

展望第3季營運，從四大產品線成長來看，劉揚偉表示，消費暨智能產品，受到客戶新機種上市時間遞延影響，預估季增個位數，但年減個位數，至於雲端網路產品則估持平上季、年增達個位數，尤其是雲端服務供應商 (CSP)的需求強勁，估計動能可望維持到年底。

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劉揚偉表示，鴻海四大產品線名稱略有變更，但四大產品下屬產品組合沒變，其中電腦終端產品受惠電腦、平板延續穩健的需求，季增、年增都可望有個位數成長，至於元件及其他產品，受惠機構件、光學元件明顯成長，預估季增雙位數、持平去年。

海外布局方面，劉揚偉表示，中國大陸以外的產能向來維持30％，現在有稍微多一點，但是差不多這樣的比重，而這些產能規劃都跟客戶需求有關，不過最近因為疫情的發展有很多的變數，所以客戶在整個規劃上也在重新的調整，有關未來三五年的產能規劃，要等到疫情過後才會更加明朗。

毛利率方面，劉揚偉指出，之前就有提出毛利率的目標是希望在2025年達到10%，現在這個目標仍然維持不變，尤其看到「Foxconn 3.0」計畫逐步提升的狀況，對於這個目標的方向很有信心，而且明年毛利率就可望達7%。