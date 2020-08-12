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經濟部直指大同林郭文艷濫權違法　六大理由核准市場派召開股東會

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記者林淑慧／台北報導

經濟部商業司今（12）日召開記者會，直指大同公司董事長林郭文艷擔任股東會主席濫權違法，因此以六大理由准許大同市場派召開股東臨時會之申請，並依申請之先後核准欣同公司及新大同公司召開，並限市場派於今年11月30日前完成召開，及向經濟部申請公司變更登記。

▲經濟部商業司司長李鎂就「大同公司股東申請自行召集股東臨時會案」說明。（圖／記者林敬旻攝）

▲經濟部商業司司長李鎂就「大同公司股東申請自行召集股東臨時會案」說明。（圖／記者林敬旻攝）

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這也代表市場派取得自行召集股東臨時會的門票，而大同公司也能再度召開股東會，後續則看小股東們如何作出對公司發展及股東權益最好的決定。

經濟部商業司長李鎂表示，准許理由主要有以下六點。一、依據金管會意見，認為大同董事長林郭文艷執行業務重大違反法令，擅自剝奪總計高達53.32％表決權違法，客觀上足認對擔任董事會召集權人及股東會主席有濫權違法行為，對公司及全體股東造成嚴重損害。

▲經濟部商業司就「大同公司股東申請自行召集股東臨時會案」說明。（圖／記者林敬旻攝）

▲經濟部商業司就「大同公司股東申請自行召集股東臨時會案」說明。（圖／記者林敬旻攝）

二、股東會召集權人不得於股東會上恣意剝奪股東權益。三、大同負責人刻意忽視善良管理人注意義務及全體股東權益，已無法期待該公司董事會未來將依法召開股東會。四、市場派申請人依公司法174條第4項規定申請，因公司負責人召開股東會有重大違法等事宜，無法期待該公司董事會未來會依法召集股東會，應符合公司法173條第4項之要件。

五、大同公司主張申請人取得股份無效，但經濟部重申法規解釋及適用為主管機關及法院職權，尚非得由公司自行解釋及適用，任何主管機關及法院就企併法、兩岸條例如何適用於大同公司股東會作出處分或裁判前，大同公司逕自扣除相關股東股份，顯然缺乏依據，大同公司於本案中的主張不足採。

六、另一申請人羅得、三雅、競殿（王光祥派）以相同召集事由申請，因此依申請先後，核准欣同、欣大同（林宏信派）召開。經濟部表示，後續羅得、三雅及競殿公司即可參加欣同及新大同公司所召集之股東臨時會，已足保障其權益，因此駁回其申請。

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