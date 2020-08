10歲童被父綁野外「放生2年」　吃排泄物、山羊食物…全身瘦成竹竿

▲男童長期被綁在屋外。(示意圖/取自Pixabay)

記者丁維瑀/綜合報導

奈及利亞10歲男童阿里尤(Jibril Aliyu)被人權團體發現時,全身瘦弱,雙腳如竹竿般,他被綁在一根木柱上,時間長達2年,下手的竟然是他家人。據了解,過去他是靠著山羊食物與自己的糞便,勉強獲取營養。

《太陽報》引述《英國廣播公司》報導,年僅10歲的阿里尤被綁在戶外的木柱,身體非常瘦弱,人權團體得知消息後,前往比爾寧凱比(Birnin Kebbi),來到一處村莊,趕緊將他送往醫院治療。由於遭到虐待已2年,他難以正常行走,身體瘦弱的關係,肩膀還從T恤露了出來。

過去2年,阿里尤被綁在戶外,只能與雞跟山羊一起生活,吃的是動物吃剩的食物,還得吞下自己的糞便求生,據了解,他的母親2年前過世,此後就過著極其不人道的生活,其他家人也不願帶他就醫。

根據人權團體說法,諷刺的是,阿里尤的兄弟姐妹、父親以及2名繼母都住在屋簷下,過著舒適的生活,卻把他自己一人丟在外面。該團體呼籲,當局必須確保加害者受到懲處。

