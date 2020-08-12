10歲童被父綁野外「放生2年」　吃排泄物、山羊食物…全身瘦成竹竿

▲男童長期被綁在屋外。（示意圖／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

奈及利亞10歲男童阿里尤（Jibril Aliyu）被人權團體發現時，全身瘦弱，雙腳如竹竿般，他被綁在一根木柱上，時間長達2年，下手的竟然是他家人。據了解，過去他是靠著山羊食物與自己的糞便，勉強獲取營養。

《太陽報》引述《英國廣播公司》報導，年僅10歲的阿里尤被綁在戶外的木柱，身體非常瘦弱，人權團體得知消息後，前往比爾寧凱比（Birnin Kebbi），來到一處村莊，趕緊將他送往醫院治療。由於遭到虐待已2年，他難以正常行走，身體瘦弱的關係，肩膀還從T恤露了出來。

過去2年，阿里尤被綁在戶外，只能與雞跟山羊一起生活，吃的是動物吃剩的食物，還得吞下自己的糞便求生，據了解，他的母親2年前過世，此後就過著極其不人道的生活，其他家人也不願帶他就醫。

根據人權團體說法，諷刺的是，阿里尤的兄弟姐妹、父親以及2名繼母都住在屋簷下，過著舒適的生活，卻把他自己一人丟在外面。該團體呼籲，當局必須確保加害者受到懲處。

#JusticeForJibril

The worst child abuse of our time..



This is a story of a boy called Jibril Aliyu, who hails from Badariya Area of Birnin Kebbi, Kebbi State. He was chained alongside animals by his 2 stepmother for 2 years. pic.twitter.com/v0SHqn0dHF — Manir Jega (@manirjegah) August 10, 2020

阿里尤的一名哥哥聲稱，阿里尤患有癲癇，僅有在白天時才會把他綁在外面，防止他走失。

事件引發譁然後，救援團隊的發言人證實，已逮捕男童的父親與3名女子，據悉他們綁住孩子。阿里尤待在醫院治療期間，當局持續展開調查。