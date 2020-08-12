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咖啡儲值卡藏陷阱！擺脫月光族「5燒錢卡必丟」　習慣消費最危險

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貧窮,月光族,沒錢,吃土。（圖／記者李佳蓉攝）

▲月光族問題在於「不知道自己在幹什麼」。（圖／記者李佳蓉攝）

文／狄驤

老實說，在我看來，所謂的月光族或窮人，之所以會陷入貧性循環的關鍵，並不是不懂理財之道，而是不知道自己在幹什麼。

我有一位三十幾歲的女性朋友，是標準的月光族，還好住在父母家，否則早就只能睡在車站角落的紙箱裡。

請繼續往下閱讀...

她本身還是個白日夢重症患者。她常說，希望自己能像電影《小時代》裡的有錢人一樣，天天睡到中午自然醒，每周去吃2次五星飯店下午茶，做1次高檔spa，有空再去騎車跑步游泳，周末和姐妹淘去跑趴，認識高富帥的真命天子，嫁入豪門。晚上在有中島的廚房做地中海料理給老公吃，吃完手牽手去聽音樂劇。

那天，她說了一堆夢話，發現我正在低頭滑手機根本沒鳥她，她就嘆了一口氣說要請我喝星巴克。

這時，我吃驚地抬頭盯著她，她才說，自己儲值卡內太多錢，不用完也拿不出來，不如請我喝咖啡，要我教她如何脫離月光族。因為她已經三十好幾了，再這樣下去，等父母的退休金用完，她就只能活生生上演「老時代」，和父母一起被送到社會局去安置。

後來，我們去星巴克點了咖啡和點心，我才發現她的儲值卡裡還有六百多元，想也知道，一定是店員大聲提醒「餘額不足」，加上後面一堆排隊陌生人看好戲，她才自卑又衝動地，把原來要拿去交手機費的千元大鈔，鎖進了儲值卡中。

她點頭說，完全正確。唉，難怪她每到月底就向父母借錢，明明月薪只有3萬多，卻老是要過月入30萬的貴婦生活。

我叫她把皮包裡所有的儲值卡都倒出來，她叮咚嘩拉地全倒出來，我當場看到傻眼，原來，她不僅有星巴克卡，還有美甲VIP卡，DVD租片卡，SPA館儲值卡和腳底按摩券，最恐怖的是，她竟然還有健身中心會員卡？

我深吸一口氣問她，她一個月才領幾張千元鈔，怎麼敢買健身中心會員卡？她說，因為姐妹們都有，而且在那裡跑步，才會遇到帥氣又有六塊肌的小開，在公園跑都只有老人會來搭訕。

我翻白眼問，現在有交到帥氣又有肌肉的帥哥？她說沒有，而且健身中心也很久沒去了，因為姐妹們都突然不聯絡了，會員卡又不能退費，她只好乖乖每個月被從信用卡中扣款。

▲▼健身房，健身器材。（圖／pixabay）

▲不少人花大錢買健身課程，最後半途而廢。（圖／pixabay）

那天，我直接告訴她，她如果真的想脫離月光族，其實很簡單，只要丟掉5樣東西：星巴克儲值卡、SPA美甲儲值卡、按摩券、健身中心會員卡和假姐妹，我保證她在三個月內，可以開始有存款，正式脫離月光族。

她聽了怔半天，說有道理，但咖啡還是可以喝吧？

我說當然可以，只是喝一杯給一杯的錢就好，不用中了店家的儲值詭計，把一筆現金押在裡面，讓店家光靠現金流就可以炒房炒股或轉投資，或是拿去地下錢莊生利息。

她恍然大悟，離開時乾脆把星巴克卡送我，她說要開始學會喝一杯給一杯的錢就好。後來，我又把卡片轉送給另一個愛喝咖啡的朋友，結果，害他又開始儲值，聽說因為卡裡有儲值，害他下意識沒事就想去星巴克。

同樣的道理，我的另一個男性月光族朋友也是如此，他薪水也不到三萬，每個月還要養車付油錢停車費，還要玩電動儲值，偶爾還要和朋友喝酒夜唱，往往才到月中，他就已經把薪水花光，使用信用卡度日。

說穿了，所謂的月光族，並不是沒有收入，沒有錢的窮人，而是習慣性過度消費，自我欺騙在過日子的精神耗弱患者而己。

有位女讀者曾來信問我，她長得漂亮氣質好，交個富二代男友到底有什麼錯？他們不奢華也不愛上夜店，喜歡旅遊和看畫展，喜歡吃美食和逛百貨，沒事開車去海邊吹風，或是去咖啡廳上網聊天。

她覺得，這就是她想要的生活，只是剛好男友有辦法支付這些開銷，她也沒拿男友一毛錢，衣服鞋子和房租都是自己付，有什麼不可以？然而，她說後來和富男友分手後，只能天天擠捷運吃路邊攤，除了上班下班睡覺，一天過一天，省吃儉用的，才勉強可以過日子，根本就像坐牢一樣。

▲月光族,硬幣。（圖／記者楊筱柔攝）

▲少了一位富男友，想不到生活方式變很大。（圖／記者楊筱柔攝）

後來，忍不住去吃個下午茶，去百貨公司買個鞋，薪水就全花光，隔月付不出房租，幾個月後只好搬回老家，天天被長輩貼標籤碎唸，活得很痛苦。所以，她也想知道，要如何才能脫離月光族的命運？如何才能回到以前那種優雅舒適的日子？

她說，她不貪財，也不拜金，只想有自由，有個愜意的生活，不想像坐牢一樣，到底這樣的日子要多久，才能假釋出獄？

我回她說，除非是重刑犯，否則坐牢只是暫時人身失去自由，只要表現良好，終有期滿或假釋的一天。但是，財務沒自由和人身失去自由不同，如果妳光是省吃儉用，時間久了不但不會假釋出獄，還會悄悄地增加刑期，搞不好還會因為債務愈來愈多，而變成無期徒刑，終身不得假釋。

因為，勞工和人事費用只會愈來愈貴，原物料也會一直漲，所以物價會上漲，薪水會變薄，這種牢你在裡面卡愈久，就愈無法翻身。唯一可以提早走出牢房的方法，就是我說過的，需靠長期持續性的系統收入，不要只靠勞務收入，如此才能過歐式貴族般，常常可以喝下午茶和做SPA，星巴克也可以儲值十萬元，永遠不用怕餘額不足。

畢竟，男友老公情夫小王的錢，都是別人的，全都靠不住。嚴格來說，父母的錢也是。

如果妳也是外表亮麗，口袋卻空空的美美月光族，真心想脫貧轉運，在擁有系統收入之前，就必須先狠下心丟掉這5樣東西：星巴克儲值卡、SPA美甲儲值卡、按摩券、健身中心會員卡和假姐妹。

如果妳下不了手，就乖乖搬回老家看長輩臉色過日子吧！

本文經授權轉自狄驤的資本主義求生筆記原文在此。

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