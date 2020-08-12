鴻海伺服器去年營業規模近兆元　劉揚偉：請不要忽略鴻海的存在

▲左起為鴻海財務長黃德才、董事長劉揚偉、投資人關係協理楊俊翰。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（12）日召開法說會，董事長劉揚偉首度揭露鴻海主要的成長動能之一就是伺服器相關產品，而且出貨量在台灣是第一名，並在2019年的營業規模接近一兆元，強調「請不要忽略鴻海的存在」。

劉揚偉表示，鴻海的主要成長動能之就是伺服器，但是發現大家談到伺服器很少提及鴻海，可是鴻海的伺服器出貨量在台灣是第一名，而且伺服器的營業規模接近一兆元，其中30%來自於雲端解決方案供應商（CSP），預計會有兩位數成長，動能可望持續到下半年。

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劉揚偉指出，鴻海第二個成長動能就是零組件產品，這是創辦人郭台銘過去十多年耕耘許久的CMMS，其中零組件產品去年營收接近一兆元，這些營收都被都被成品系統營業額包含在內，因此真正顯示在四大產業面的元件及零組件只有兩千多億，但應該是接近一兆元。

劉揚偉分享，鴻海的動能之三就是半導體，去年總營收有七百億元左右，其中47%來自設備和製程服務、34%來自IC設計、3％是IC設計服務、15%是封測，這個規模可以排進全台前十名，但還有相當巨大的成長空間，而鴻海經過多年努力，已經把半導體垂直整合能力架構起來。

劉揚偉說明，鴻海的動能之四是汽車零組件，去年佔95億元的營業規模，雖然不大，但不是從零開始，經過多年來的努力，44%給電動車、56%來自於汽油車零組件，客戶遍及歐美各大車廠，以零組件來講，包括車規強化玻璃、智能座艙零件、車身殼體結構、車規線材與鏡頭等等。

劉揚偉特別強調，伺服器到今年底大概在CSP有雙位數的成長，看好明年成長可期，但還是要看疫情的狀況，這是目前整個集團努力的方向，至於汽車領域到達兆元的目標則放在2025年，並預告今年10月16日將在三創舉辦第一屆鴻海科技日，展示3+3新產品及鴻海研究院的相關規劃。