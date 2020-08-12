新加坡興隆授信踩雷27億全提足　中信金祭3強化措施因應

▲中信金控總經理吳一揆（左）、財務最高主管暨發言人邱雅玲（右）。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

中信金控（2891）今（12）日召開法說會，財務最高主管暨發言人邱雅玲表示，今年因疫情關係，海外據點獲利難免有所影響，而中信銀行新加坡分行興隆踩雷案，曝險約為27億元，但到今年6月已全數提足，同時也檢討相關放款流程，未來針對貸後控管流程祭出3大強化措施。

中信金控今天舉行線上法人說明會，由中信金控總經理吳一揆及財務最高主管暨發言人邱雅玲共同主持。今年以來因疫情攪局，連帶影響國銀在海外據點獲利，邱雅玲表示，各國疫情目前看起來仍在發展中，除了大陸在疫情後恢復較快外，其他海外據點不免受到衝擊，加上降息因素，無論在利差或放款動能上皆有影響。

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邱雅玲指出，到目前為止，最大備抵呆帳提列為新加坡興隆案，曝險金額約為9,000萬美元（約新台幣27億元），3月已提列25%、5月也提25%，6月則將其餘50%提列完畢，因此興隆案已百分百提足，此案卻也造成獲利不如預期，因此將下修目標。

其餘則為零星個案，如日本分行則因原先看好東奧商機，對飯店等產業增加授信，但因疫情衝擊，飯店營運產生嚴峻考驗，進而影響放款動能；整體來看，若排除興隆案，中信銀行備抵呆帳仍維持歷史平均水準，約是20個基本點授信成本損失。

不過，邱雅玲也提及，大陸部分由於疫情恢復較快，在分行租賃、營運上皆有成長，呆帳也較預期來得少，至於越南部分，由於先前貿易戰後陸續有台商等移廠效應，帶動放款業務，獲利仍在成長中，印度也呈現成長態勢。

此外，今年陸續傳出興隆案，邱雅鈴說，目前對貸後控管流程祭出3大強化措施，首先是擴大預警指標，將法令變化、天災情況、客戶異常交易等情況加上警示，以利關注後續變化；其次為海外分子行當地出現授信情形時，發生之日須完成建檔，且通報到總行（台北）；最後是整理過去案例，開設線上課程，進行實際經驗探討，避免類似案例再度發生。

至於海外布局方面，吳一揆指出，受到疫情影響，中信在海外拓點進度將放緩，目前各國陸續推出進一步紓困措施，因此將盡可能協助客戶取得紓困、強化現金流，同時因應疫情，若有客戶半年度或全年度財務報告因會計師無法實地查核的情況下，也會依過去經驗來給予客戶融資展延，避免出現違約的情況。