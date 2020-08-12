總落在65至90塊！飆股達人曝鴻海「股價突破關鍵」：漲勢才會來

記者林妤柔／綜合報導

鴻海今（12）日法說會，帶動股票上演法說行情，收盤價為81.4元，上漲2%。為了蘋果年度新手機的發表會，鴻海正在積極招人趕工生產，飆股達人朱家泓在節目《雲端最有錢》中認為，鴻海短期仍在盤整，若要放長期的話，必須突破長線，也就是週線的大底，過了之後上漲的力道才可能出現。

朱家泓認為，鴻海為了下半年的蘋果新手機發表正積極招人，還投資10億美金，代表尚未受到中美貿易戰的影響，仍持續為蘋果代工。他表示，鴻海短期在盤整，投資人要忍耐一下；看長期的話，鴻海的線大概落在65塊到90塊之間，目前已經在這區間整理很久，要技術面表現強，才能突破長線大底，若有突破就會有漲勢。

請繼續往下閱讀...

▲鴻海今日舉辦法說會。（圖／記者姚惠茹攝）

朱家泓指出，現在時代在改變，中美貿易戰之後會讓世界變成兩個世界、兩個大集團，不管是什麼系統，好比導航，都會分為去中國用中國系統、去美國用美國系統，要做些心理準備。他認為，未來中國可能會「去美化」，到中國不會再使用美金，而是人民幣，「世界將走向中、美兩大經濟體，至少未來五到十年，這個情況都不會改變」。投資面最好找左右逢源的，而非左右碰壁的。

鴻海5日時公布7月自結合併營收為4,033.26億元，較上月增加11.87%，較去年同期增加1.34%，創歷年同期新高與今年新高；累計今年前7月營收為2兆4614.43億元，則較去年同期減少5.87%。

從7月營收來看，四大產品線單月增幅，智慧手機等消費性電子產品表現最佳，其次是電腦、平板等電腦終端產品，再來是連接器等元件及其他產品，最後則是網通、伺服器等雲端網路產品。另新公布第二季財報也大致符合公司內部預期，單季每股稅後盈餘1.65元，累積上半年每股稅後盈餘1.8元。