緯來電視3頻道涉違反黨政軍條款　NCC：112年8月2日前未改正得不予換照



▲緯來電視網。（資料照片／記者湯興漢攝）



記者陳世昌／台北報導



緯來電視網旗下《緯來日本台》、《緯來綜合台》及《緯來體育台》106年頻道換照時，因涉上游投資者違反「黨政軍條款」，遭NCC限期3年改善，期限已在8月2日到期，NCC12日決議延長改善期限到112年，於下一次換照時，一併檢視改正其違反黨政軍條款情形，如未於期限內改正完成，NCC得不予換照。



緯來電視網的上層投資者「國際中橡投資控股公司」，其上層投資者包含有國發基金。NCC認定，緯來電視因其上層股東受有政府基金投資，進而導致其有違反黨政軍條款之情事，雖屬被動且間接受政府投資，但仍違反《衛星廣播電視法》第5條規定，黨政軍不得直接、間接投資衛星廣播電視事業。



▲緯來電視網因上層投資者違反黨政軍投資媒體條款，NCC要求應於112年8月2日前改正，如未於期限內改正完成，NCC得不予旗下《緯來日本台》、《緯來綜合台》及《緯來體育台》換照（資料照片／記者湯興漢攝）



緯來這3個頻道因特許執照到期，原應於106年8月2日前完 成換照申請審核，當時NCC委員會審議後依《衛星廣播電視法》第18條第1項規定，附附款許可3頻道換照，並要求緯來電視應於109年8月2日前改正其違反黨政軍條款情形。但緯來進行行政救濟，台北高等行政法院108年10月17日判決NCC重為緯來電視網股份有限公司所屬緯來日本台、緯來綜合台及緯來體育台等頻道換照處分案。NCC於是在12日決議延長改善期限到112年9月2日，也就是再延3年到下一次換照的時間。



NCC強調，緯來電視公司應於112年8月2日前改正違反黨政軍條款情形，如未於期限內改正完成，NCC得不予換照。NCC表示也會函知國發基金等政府基金所屬主管機關，請其留意相關基金涉有直接或間接投資衛星廣播電視事業情形。

