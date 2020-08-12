散步時間都可分析數據　Adobe推出行動版Adobe Analytics

▲Adobe推出行動版Adobe Analytics。（圖／Adobe提供）

記者邱倢芯／台北報導

無論是全球大型品牌、零售商，還是政府機構，都得時時掌握數據分析資料，但由於分析資源有限，臨時需求往往無法得到即時回應，團隊只能依賴統計儀表板上過時且不完整的數據。為了讓分析團隊可時時提供分析資訊給公司主管，Adobe的資料分析應用 Adobe Analytics將推出行動版App，無論你身處何處，都可以隨時作出分析資料。

使用者僅需要透過在Adobe Analytics App上進行幾次簡單的設定，互動式洞察和根據使用者需求的個人客製化都變得容易；透過自助服務功能，使用者可以即時瞭解他們業務正在發生的變化。

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Adobe認為，對分析師來說，只需設定一套分析基準即可多次複用，從而顯著降低一次性的請求，這將是「數據民主化（Data democratization）」形式的最佳範例。

這款應用程式藉由Adobe Experience Platform與客戶旅程分析（Customer Journey Analytics），號稱是同類型第一個提供客戶旅程綜合觀點的App，囊括範圍覆蓋網路端、移動端、門市信號和客服中心。它能夠讓用戶對其業務採取立即的行動，並推動客戶體驗管理（CXM）。

Adobe指出，有了這款手機應用，分析師和數據科學家可以透過預先構建的「記分卡制度」來規劃特定的體驗；資深主管們可以即時瞭解標準指標，如收入、網路流量或購物車放棄率。

除此之外，分析師還可以強化記分卡，將不同的管道整合，提供對整體客戶旅程更深入的視角洞察。舉例來說，使用者可以看到那些正在驅動線上活動的面對面促銷。當需要進行調整時，記分卡可以隨時替換或刪除。