中美本周將進行視訊談判！　彭博：抖音、微信交易問題將成籌碼

▲北京準備在談判中提出微信及TikTok的交易問題。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外媒報導

中美貿易談判代表團預計在未來幾天內，針對第一階段貿易協議的成效進行討論。知情人士指出，北京正準備在談判中提出微信及TikTok的交易問題，但並沒有詳細說明希望美方如何處理。

《彭博社》（Bloomberg）引述知情人士說法，中美貿易談判代表團預計在本周進行視訊會議，針對第一階段貿易協議的成效進行討論。除了農產品採購、美元兌人民幣匯率問題外，北京當局也會將短影音平台「抖音」（TikTok）和通訊軟體「微信」（We Chat）的交易問題搬上談判桌；不過目前還不知道確切開會時間，以及中方的具體要求。

美國總統川普6日簽署行政命令，禁止美國企業和抖音及其母公司「字節跳動」、微信跟其母公司「騰訊」進行交易，而這項命令將在45天後生效。美國財務部長梅努欽（Steven Mnuchin）則表示，川普已徹底表明，TikTok將不會以目前的形式繼續下去。

川普日前也在媒體前指出，在中美衝突日漸加劇的狀況下，第一階段貿易協議已變得微不足道，就算中國持續增加購買美國商品，也無法彌補新冠肺炎疫情導致全美、全球人民的生命財產損失。