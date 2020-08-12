教會染疫病毒傳市場！南韓新增病患飆破54例...吃婚宴大餐先掃QR Code

▲防疫人員在首爾南大門設置臨時診療所，為商販提供篩檢服務。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社首爾12日綜合外電報導

韓國中央防疫對策本部通報，截至凌晨零時，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增54例。為強化防疫，婚宴自助餐廳出入人員也都必須出示QR Code登記個資。

韓聯社報導，新增案例中社區感染患者增至35例，為7月23日以來最高紀錄，包括京畿道19例、首爾13例、釜山3例。

社區感染主要集中在首都圈，多為先前發生群聚感染的教會及南大門市場疫情擴散所致，龍仁市一所高中學生及其友人也接連確診。

為預防社區感染進一步擴散，防疫當局今天宣布，自19日起，婚宴賓客進入餐廳時，也必須比照夜店、KTV等感染高風險場所，出示登記個資的QR Code，使用者的姓名、電話、進出場所、出入時間等資訊將傳送到社會保障情報院保存4週。

境外感染19例包括入境檢疫8例、光州6例、首爾2例，釜山、大田、忠清南道各1例；其中13例為韓國人，6例為外籍人士。

以來源地區分，烏茲別克8例最多，美國3例，印尼、沙烏地阿拉伯、阿富汗、厄瓜多、摩洛哥、奈及利亞、蘇丹、塞內加爾各1例。

韓國至今累計確診1萬4714例，305例死亡，1萬3786例痊癒解除隔離，隔離治療中人數降至623例。

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