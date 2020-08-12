快訊／大同董監改選戰火重燃！　經濟部同意市場派召開股東臨時會

記者林淑慧／台北報導

大同公司經營權之爭持續延燒，針對市場派申請召開股東臨時會，經濟部商業司今（12）日臨時召開記者會，宣佈破例同意讓市場派直接召開股東臨時會，並依申請之先後，核准欣同公司及新大同公司的負責人林宏信之申請案；這也代表市場派取得自行召集股東臨時會的門票，而大同公司也能再度召開股東會，後續則看小股東們如何作出對公司發展及股東權益最好的決定。

▲經濟部商業司司長李鎂就「大同公司股東申請自行召集股東臨時會案」說明。（圖／記者林敬旻攝）

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經濟部商業司長李鎂表示，核准欣同公司及新大同公司須於今年11月30日前完成召開股東臨時會，並向經濟部申請變更公司登記，否則本日的處分就失去效力。後續羅得、三雅及競殿公司即可參加欣同及新大同公司所召集之股東臨時會，已足保障其權益，因此駁回其申請。

▲經濟部商業司司長李鎂(圖中)就「大同公司股東申請自行召集股東臨時會案」說明。（圖／記者林敬旻攝）

經濟部商業司司長李鎂表示，本周就大同市場派股東的主張、大同公司的答辯申覆，以及主管機關金管會的意見，進行討論和評估，經內部多時討論作出上述決議，並限於今年11月30日前完成召開，及向經濟申請公司變更登記。

大同公司市場派、三圓建設董事長王光祥日前召開記者會表示，若順利入主大同，將推舉林文淵擔任董事長，要仰賴林文淵帶領大同專業團隊，為公司帶來獲利。

在王光祥發表聲明的同一時段，大同公司派也由法務長趙安出面主持再談陸資議題，並表示先前已向數個主管機關提出檢舉多時，尚未見查處結果。

大同還強調，今年六月三十日股東會會議紀錄依法送達各股東，依公司法規定，任何關於股東會召集程序或決議方法違法瑕疵或爭議，必須在三十日內提起撤銷之訴，至今起訴期間已屆至，無任何股東訴請撤銷，依法任何人不得再就召集程序及決議方法（包括股東有無表決權）提出爭執。

依據公司法第173條第4項規定，董事因股份轉讓或其他理由，致董事會不為召集或不能召集股東會時，得由持有已發行股份總數3%以上股份之股東，報經主管機關許可，自行召集。

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