迎娶保德信人壽！　台新金控董座吳東亮給員工信件曝光

▲台新金控董事長吳東亮。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

台新金控以55億元標下保德信人壽，員工將全數留任，保戶權益將維持不變，董事長吳東亮11日也發給所有員工一封內部信件曝光，保德信人壽的核心價值與台新不謀而合，在加入台新後，一定能很快融入，對金控產生加乘效果，讓金融領域的佈局更為完整。

台新金控董事長吳東亮發給員工內部信件全文如下：

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各位同仁，大家好：

在此跟大家宣佈一個好消息！今天金控董事會通過取得保德信國際人壽保險股份有限公司（簡稱保德信人壽）100%股權，此案將報請主管機關核准後生效。也就是說，保德信人壽即將加入台新金控的大家庭，未來我們將持續不斷地整合運用金控資源，協助保險業務的成長。在此我也要特別對即將加入台新這個大家庭的工作夥伴們，表達最熱烈的歡迎之意，希望台新的大舞台，能讓新的夥伴們盡情發揮，為自己、為所服務的事業組織，創造更美好的前景。

保德信人壽在台分公司於1989年成立，並於2000年11月正式升格為台灣第一家外商壽險子公司，目前也是台新的重要合作夥伴之一。保德信人壽在台深耕超過30年，管理嚴謹，資產品質優異，在各項業務上有許多洞燭機先的創新作法與思維，在財務體質、保單持續率、銷售與服務品質，以及企業社會責任的投入均持續表現優異，更是國內唯一獲得金管會八度認可的模範壽險公司。

保德信人壽的核心價值為「值得信賴、顧客導向、互敬互重、誠信致勝」，與台新不謀而合，在加入台新後，一定能很快融入，對金控產生加乘效果，讓我們在金融領域的佈局更為完整。未來多元化的產品線，將可更深化與客戶間的關係，提升我們在金融市場的競爭地位；並可藉由銀行、證券與保險三大業務資源的整合，提供客戶更優質的服務。今後我們金控不只是金融版圖的擴大，實力也將更為雄厚、觸角更為寬廣。這是我們的機會，讓我們把握這個契機，一起努力！

台新金控董事長吳東亮