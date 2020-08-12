快訊／俄羅斯新冠疫苗「2星期內」開始使用！　首12個月產量達5億劑

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）11日率先宣布，該國已註冊全球第一批新冠肺炎疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）。俄國衛生部長穆拉希科（Mikhail Murashko）12日在記者會中表示，目前疫苗已開始生產，預計會在2周內投入使用，12個月內的產量可達5億劑。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）



穆拉希科表示，「目前疫苗正在進行品質測試，人們期待已久的第一批新冠肺炎疫苗即將生產，會先交給健康風險較高的醫護人員。」他強調，所有人都可以自願接種，現階段正在開發一款應用程式，俄羅斯的民眾可以自行上網確認健康狀況，該款程式也將監測民眾接種後的副作用。

根據穆拉希科先前說法，俄羅斯會在10月份開始大規模接種疫苗，且所有費用將由國家支出。

穆拉希科也提到，這款疫苗目前主要用於俄羅斯國內，但沒有完全排除出口的可能；至於各國對於疫苗的批評毫無根據，只是出於公平競爭的恐懼而已。

俄羅斯衛星通訊社報導，此次疫苗由俄羅斯國防部及莫斯科國營「Gamaleya研究院」聯合研發，於6月18日啟動臨床試驗，38名志願者全數獲得免疫。據了解，第一組志願參與者已於7月15日出院，第二組則是在7月20日出院。這款疫苗施打後兩年內可對新冠肺炎免疫。