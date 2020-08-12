大陸偽「MADE IN TAIWAN」口罩日益嚴重　海關昨日抓到13萬片偽冒口罩進口

▲市面上假「MADE IN TAIWAN」口罩日益猖獗。（圖／關務署提供）

記者吳靜君／台北報導

關務署表示，台北關於8月10日一夜間查獲7,350片偽標產地MIT（MADE IN TAIWAN）進口口罩後，昨日（11日）再次查獲疑似偽MIT口罩315件，計13萬2781片，根據統計，單筆最大進口數量大約是5700片（約110多盒）進口；而超過千片（約20盒）以上的大概數十件。

關務署表示，由於近期新冠肺炎（COVID-19）再度有零星個案發生，對於口罩的需求也逐步提升，市場流通的口罩（非實名制）價格也有上揚的情況，也使得偽「MADE IN TAIWAN」口罩在國內也有市場需求；海關表示，確實單純從外觀上很難分辨真實MIT口罩和偽MIT口罩，有許多是沒有外盒的裸裝口罩，但是價格明顯偏低或不合理；部分有標示「醫療用口罩」的外盒卻比較粗糙，海關表示如果進口人無法提出輸入證明或者發票證明的話，就會合理懷疑是偽冒的MIT而移送。

請繼續往下閱讀...

海關發現，偽冒「MADE IN TAIWAN」口罩的地區以中國大陸、香港居多，其他國家則是未發現有偽冒的情形；關務署表示，國人以郵寄或快遞方式進口口罩，如非屬醫用口罩，雖無須向衛生福利部食品藥物管理署申請輸入許可證，仍應依法標示產地，不得有產地標示不實或偽標情事；如屬醫用口罩，則應先向食藥署申請輸入許可，始得進口。未依規定辦理，經海關查獲者，將依貿易法、藥事法或刑法規定移請相關機關議處。

關務署表示，MIT口罩品質佳，市場上非常搶手，民眾或廠商自國外進口口罩，務必仔細確認產地標示並遵守相關規定，以免觸法，關務署亦將持續加強查驗進口口罩的產地標示及輸入許可證，以維護MIT品牌及信譽。