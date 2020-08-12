戴永輝收購南桃園等5家有線系統經營權　NCC要辦公聽會與聽證會



▲新加坡APTT管理公司網站有關台灣TBC有線電視的說明。（圖／翻攝APTT官網）



記者陳世昌／台北報導

NCC12日決議，針對大豐媒體集團大股東戴永輝旗下大大數位匯流公司投資收購「南桃園、北視、信和、群健及吉元等5家有線電視系統經營管理權」，將在8月下旬召開公聽會，以及9月中旬召開聽證會廣征各界意見。



戴永輝是在今年初與亞太電信董事長呂芳銘取得合作協議，戴永輝將以個人資金透過大大數位匯流公司，收購呂芳銘擁有的Dynami 股權，並間接取得荷蘭商「TBC」及「HARVEST」在台投資的南桃園、北視、信和、群健、吉元等5家有線電視系統約72.46萬萬戶經營權。若加計大豐媒體集團旗下戶數，合計總戶數可達96萬戶市佔19.49%(2020Q1)，成為台灣市佔第3大有線電視集團。



▲戴永輝2020年初與亞太電信董事長呂芳銘取得合作協議，收購呂芳銘擁有的Dynami 股權，並間接取得荷蘭商「TBC」及「HARVEST」在台投資的南桃園、北視、信和、群健、吉元等5家有線電視系統約67.75萬戶經營權。



NCC表示，此案已於109年7月6日及7月8日舉辦專家學者諮詢會議，就財務穩健、市場競爭等層面，蒐集意見後作為委

員會議審議參考。



12日的委員會決議，為完整考量產業發展、市場競争，以及未來如何促進通訊傳播健全發展，且兼顧保障公共利益及消費者權益，為求審查程序周延，特召開公聽會與聽證會廣納各界意見。