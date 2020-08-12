華府「斥資445億」訂購1億劑疫苗　9月完成人體實驗！有望美大選前問世

▲華府和生技公司莫德納（Moderna）訂購1億劑疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國總統川普今天宣布與生技公司莫德納簽約，以15億美元（約新台幣445億元）訂購1億劑研發中的新型冠狀病毒疫苗；這是美國政府自5月以來，第6度達成這類協議。

川普在白宮召開記者會說：「我很高興宣布，我們已經與莫德納（Moderna）達成製造和交付1億劑冠狀病毒疫苗的協議。」他說：「聯邦政府將擁有這些疫苗劑量，我們正在採購。」

他還說：「一旦疫苗獲得批準，我們將一如預期迅速生產這1億劑疫苗。不久後還會有多達5億劑，所以我們將有6億劑疫苗。」

法新社和路透社報導，這款代號MRNA-1273的疫苗是由莫德納與國家衛生研究院（National Institutes of Health, NIH）旗下的國家過敏與傳染病研究院（NIAID）共同研發。

莫德納正與國家衛生研究院合作，對候選疫苗進行第3階段臨床試驗，這家生技公司本月表示，目標針對3萬人進行的試驗預計將於9月完成。

國家過敏與傳染病研究院院長佛奇（Anthony Fauci）先前曾說，研究人員最快也要到年底才會知道疫苗的成效，但川普說，他希望疫苗能在11月3日大選前問世。

美國政府與莫德納簽訂最新合約後，迄今累計砸下24.8億美元投資這家生技公司研製的疫苗。

莫德納所研發的疫苗每一療程兩劑，每劑價格約為30.50美元。

成立不滿10年的莫德納先前並未推出過任何疫苗，但初步結果顯示，莫德納研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）試驗性疫苗據報出現振奮人心的效果。

川普政府已撥款至少109億美元，用於研發和生產冠狀病毒疫苗。

美國政府近幾週來分別向嬌生集團（Johnson & Johnson）、Novavax、輝瑞藥廠（Pfizer）和賽諾菲集團（Sanofi）訂購1億劑疫苗，並向阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）訂購3億劑，作為疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）的一環，目標是在年底前向美國供應疫苗。

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