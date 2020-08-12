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扛64萬貸款！他「資產70萬+月入90K」該還清？　網一看利率：借好借滿

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▲▼信用卡,結帳,買單,錢包。（圖／取自Pixabay）

▲原PO的薪水高達9萬元。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人雖然擁有一筆水準之上的薪水，但仍有一些貸款需要還清。一名網友月收入達9萬元，不過卻也背負64萬元的貸款，其實他扣除每月約3萬元的開銷後，仍可以存下不少錢，而且只要把股票賣掉，再加上手上的現金，他絕對是可以輕鬆還清貸款的；只是他也猶豫，到底該不該將股票贖出來，以結清信貸和學貸？

一名網友在「存錢人生」中發文表示，他目前月入90K，手上的股票市值達50萬元，且身上的現金還有20萬元；不過，他同時也背有利率為1.42%的45萬元信用貸款，以及利率1.1%多的19萬元就學貸款，目前各要月繳6680元和2980元。

請繼續往下閱讀...

原PO透露，自己每月的開銷分別是房租9000元、保險3000元、油錢500元、伙食費1.8萬元、電話費899元，加總起來差不多3萬多元。扣除這些基本開銷，他每個月都可以存下不少錢，生活並不成問題，因此他就好奇，「大家會先把股票贖出來，結清信貸跟學貸嗎？」

▲存摺。（圖／ETtoday資料照）

▲網友給出的意見兩極。示意圖，與本文無關（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

許多網友看到貼文後，紛紛給出建議，「是我，我會」、「先理債再理財」、「會先結清信用貸款」、「把貸款都繳清重頭再來」、「當然先把貸款繳清」、「信貸先結，學貸不用」、「當然先還清啊！銀行是每月收你利息，股利是每年發一次」。

不過也有不少網友認為，既然利率這麼低，先緩緩也無妨，「如果你有信心投資的不錯，倒可以不用先還」、「利率1.X%應該是繼續借，借好借滿」、「不會先還，利率都還可以」、「完全不用先還貸款，伙食費有點高先砍半，剩下錢繼續買股票」、「先存錢，不用急著還清」、「先滾出大筆金錢才是目標」、「股票繼續放，借款的利息低，收入可以負荷可以先放身上」、「我會繼續投資股票」。

此外，部分網友也相當好奇，為何原PO的信貸利率可以這麼低。對此，原PO也現身留言處大方回應，「家父為國軍北部某上校，土銀軍人信貸利率」，至於學貸則是向富邦銀行借的，所以利率也不高。

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