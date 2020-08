0本土病例破功！紐西蘭延後解散國會　升3級警戒「學校和餐廳通通關」

▲紐西蘭總理阿爾登宣佈延遲國會解散。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

新一波新冠肺炎疫情正在紐西蘭醞釀。在連續102天的0本土病例記錄被打破後,總理阿爾登(Jacinda Ardern)宣佈延後解散國會,並封鎖進入3級警戒狀態的奧克蘭。選舉委員會也正研究疫情是否會影響原訂於9月舉行的大選。

當地媒體消息指出,奧克蘭多家超市在封城之前又出現了恐慌性搶購,許多人試圖逃離這座城市。奧克蘭也在12日進入三級警戒狀態,必要性服務人員以外的居民都要在家上班,學校、公共設施、酒吧、餐廳和企業必須關閉。

據英國《衛報》報導,反對黨領導人柯林斯(Judith Collins)批評執政黨在疫情的資訊上不透明,並表示原定於9月19日舉行的大選應推遲至11月甚至明年舉行,以避免加劇疫情傳播。

▲反對黨領導人柯林斯表示大選應推遲至11月甚至明年舉行。(圖/翻攝自Facebook/Judith Collins)

阿爾登推遲原定於12日舉行的國會解散,並將於下週一(17日)決定新的國會解散日期。她說明,她所領導的政府需要謹慎處理,因為一旦解散國會,那就意味即使有需要也不能以任何原因再召集國會。延遲解散國會可以讓他們保留再召開國會會議並討論大選日期的權利。

阿爾登正向選舉委員會尋求意見並審視情況,再決定是否一併延遲大選。選舉委員會也正研究疫情是否會對原訂於9月19日舉行的大選產生影響。她表示,「我知道這樣的情形令人不安,但我們確實準備了全盤計劃。」

Per the Prime Minister’s announcement, the dissolution of Parliament will no longer be held today. The dissolution can be rescheduled for any time before 13 October 2020 (i.e. 3 years after the writ for the 2017 general election was returned). #nzpol