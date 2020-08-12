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日媒爆2陸企挖角逾百名台積電員工　祭2.5倍優渥待遇

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▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲台積電作為全球最大的晶圓代工廠，一直是中國晶片研發製造專案求才的最高目標。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

據《日經亞洲評論》報導，自去年起，有2個由中國大陸政府資金資助的晶片研發製造專案自台積電（2330）挖角100多名資深工程師及經理人員，以協助中國大陸培育本土半導體產業，從而減少對外國晶片的依賴。

日經根據多名消息來源指出，位於中國濟南的泉芯集成電路製造（QXIC）及武漢弘芯半導體（HSMC）這兩家半導體廠商，雖然鮮為人知，但近來已分別挖來了50多名台積電前員工，旨在協助開發14奈米及12奈米晶片工藝技術。雖然這些技術落後於台積電2到3代，但在中國仍屬領先技術。

請繼續往下閱讀...

據消息人士說法，台積電作為全球最大的晶圓代工廠，一直是中國晶片研發製造專案求才的最高目標。知情人士表示，弘芯祭出許多令人驚嘆的待遇，價碼相當於在台積電的年薪及獎金的2至2.5倍。

知情人士稱，台積電非常擔心人才流失問題，儘管目前的情況尚不會對公司的領先地位造成立即影響，但台積電擔心公司的商業機密恐遭轉移給那些新興中國公司。為防範這些競爭者，台積電已要求生產設備的供應商簽約，承諾不得將台積電客製的晶片生產設備，賣給中國大陸的廠商。

台積電回應日經採訪時強調，員工是台積電最重要的資產，「我們致力於為員工提供充滿挑戰且積極的工作環境，以及長期的職涯發展。」台積電指出，公司近年的年度離職率一直在5%以下，將繼續致力留住人才、培育人才。

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