台新金55億併保德信人壽　金管會主委黃天牧：平常心看待

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台新金控以55億元買下保德信人壽，引起市場高度關注，金管會主委黃天牧今（12）日表示，銀行局與保險局將共同審查，依照現有規定來審查，強調「不會為了個案創造新規定」，就平常心看待。

金管會主委黃天牧今天出席「109年度保險業公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」，會前被問及保德信人壽出售案，他對此表示，目前還沒有送件，銀行局與保險局會密切合作，依照現有規定來審查。

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外界關注彰銀案尚未解決，攸關未來財務規畫，黃天牧指出，該交易所需的資金，保險局會要求公司對未來增資能力，提出完整規劃，屆時看公司所提出來的計畫再做審查，而財務方面的資本適足率，銀行局在審查時也會有所要求。

黃天牧也提及，保險局以往審查這類型案件都有5大審查原則，包括承諾保障保戶及員工權益、資金來源須符合法令規定及財務健全性、須有專業能力經營保險業、長期經營承諾、須有財務能力因應未來增資需求。

另在銀行局部分，則有金控投資子公司的資本適足率等相關規定，黃天牧強調，「這部分都是現成規定，不會為了個案創造新規定」。

至於對於金融圈影響為何？黃天牧說，這不是第一次發生的事情，外商保險公司離開，本國金控或其他保險公司來承接，這都不是新案子，皆按既定程序、規定來走，就平常心看待。