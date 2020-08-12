接種俄羅斯疫苗...不願當白老鼠！南韓防疫當局：先確認「是否安全」

▲南韓防疫當局表示，將確認俄羅斯疫苗是否安全，才會引進國內。（圖／翻攝自Youtube@KTV국민방송）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯總統普丁昨（11）日率先宣布，為全球首個研發、並完成新冠病毒（COVID-19）疫苗註冊的國家，且透露其中一名女兒接種疫苗後防疫效果顯著，未來將會量產。對此，南韓防疫當局表示，目前關於該款疫苗的資訊仍過少，當務之急是要先確認疫苗是否安全，才會考慮訂購。

根據《韓聯社》報導，南韓中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立（김강립）今（12）日在例行記者會上表示，要先有資料庫顯示俄羅斯的疫苗是否穩定、安全，才會考慮是否引進國內，讓民眾安心接種。

金剛立表示，目前仍在瞭解疫苗相關資訊，「未來將與疾病管理本部、食品醫藥品安全處共同討論應對方案。」

據悉，截至12日0時為止（當地時間），南韓防疫當局12日上午10時共通報54例新增確診者，其中19例為海外感染，35例為境內感染。目前南韓共累計14714例確診、305例死亡。

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