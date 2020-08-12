南太平洋數據中心爆資安漏洞！　華為兩年前就破解加密演算法

▲華為設於英國雷丁的總部。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

澳洲網路安全報告揭露，華為在巴布亞新幾內亞建立莫爾茲比港（Port Moresby）數據中心，可能盜用南太平洋的政府文件。據《金融評論》報導，這座數據中心儲存整個巴布亞新幾內亞政府的數據檔案，但卻缺乏完整的加密和防火牆保護。

長達65頁報告指出，數據庫明顯存在多個資安漏洞，與預期的設計不符，其中「核心交換器」並不受防火牆所保護，代表設備內部的安全裝置檢測不到到加密的遠端連線。

莫爾茲比港數據中心的防火牆在2016年就達到使用年限，甚至用於加密的演算法早在兩年前就被華為資安分析師「公開破解」。

根據《自由亞洲電台》，專研中國政府體制的專家凱大熊（Kevin Carrico）表示，這是華為在巴布亞新幾內亞涉入間諜活動「百分之百、毫無異議的證據」。

凱大熊（Kevin Carrico）是墨爾本蒙納許大學（Monash University）的高級講師，專精研究中國共產黨政府文化，曾積極支持香港民運，批評中國政府侵害人權。

莫爾茲比港曾要求澳洲政府出資，讓缺乏維護而陷入癱瘓的數據中心重新營運，但澳方仍未批准這次申請。澳洲戰略政策研究所智庫的報告曾指出，中國已向巴布亞新幾內亞提供超過1.47億美元的數位相關產品，包括數據中心、全國光纖網路等。