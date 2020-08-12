密西西比州新州旗出現「超大吸血蚊子」？當局急撤：不小心放上去的

▲密西西比州現用州旗。（圖／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

密西西比州參眾議會6月底以91票贊成、23票反對，通過更換州旗的議案，將更改內含南方邦聯戰旗的州旗。當局旗幟委員會也在本月10日公告了147件進入第二輪的州旗設計圖，其中一張帶有「19顆星星圍繞一隻吸血大蚊子」的設計圖引起許多人注意。

綜合外媒報導，密西西比州的州旗開放給民眾自由投稿設計圖，根據議案，旗幟內不得出現包含「南方邦聯」的象徵，且必須含有「我們信仰上帝」（In God, We Trust.）的語句，並由當地9位成員組成的旗幟委員會篩選出1個設計圖，並交由民眾投票。據悉，在第一輪篩選中有約3000張的設計圖，旗幟委員會在第二輪篩選出了147張並放到網路上給民眾參考。

▲密西西比州州旗徵選稿件，一個有巨大蚊子的設計圖竟然出現在旗幟委員會網站上。（圖／取自密西西比州旗幟委員會臉書）



值得注意的是，在147張的設計圖中，多以星星圖案、密西西比州州花木蘭花和代表密西西比河與墨西哥灣的線條為主，但有一張卻是以一隻吸血大蚊子為主軸，並環繞著代表「密西西比州為第19位加入美國聯邦州」的19顆星星，引起許多人紛紛疑惑「蚊子是什麼意思？」

密西西比州檔案與歷史部（Mississippi Department of Archives and History，MDAH）也在11日出面表示，因為委員會成員的疏忽，造成了旗幟編號輸入錯誤，不小心誤將蚊子旗幟遞交到第二輪選項內，目前這名委員已經將此旗幟從圖庫中刪除，工作人員也已經撤除。

▲其餘密西西比州州旗徵選稿件。（圖／美聯社）



據了解，旗幟委員會將在本月14日選出最終5個設計圖，並在9月初選出1張提供給民眾於11月3日投票，不過參與決選的那張可由委員會選擇要拿民眾的稿件或是自行設計，亦可拿民眾的設計圖結合不同元素，進行二創；倘若投票那天通過，該面州旗將成為密西西比州新州旗；若沒通過，旗幟委員會將再選出一面設計圖。

密西西比州州旗於1894年啟用，是目前唯一含有美利堅聯盟國戰旗的美國州旗，而旗幟上的南方邦聯在美國內戰期間擁護奴隸制，使用的旗幟為紅底白星藍叉，被多數人視為南方種族主義殘留的象徵。