　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

密西西比州新州旗出現「超大吸血蚊子」？當局急撤：不小心放上去的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲密西西比州州旗。（圖／美聯社）

▲密西西比州現用州旗。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

密西西比州參眾議會6月底以91票贊成、23票反對，通過更換州旗的議案，將更改內含南方邦聯戰旗的州旗。當局旗幟委員會也在本月10日公告了147件進入第二輪的州旗設計圖，其中一張帶有「19顆星星圍繞一隻吸血大蚊子」的設計圖引起許多人注意。

綜合外媒報導，密西西比州的州旗開放給民眾自由投稿設計圖，根據議案，旗幟內不得出現包含「南方邦聯」的象徵，且必須含有「我們信仰上帝」（In God, We Trust.）的語句，並由當地9位成員組成的旗幟委員會篩選出1個設計圖，並交由民眾投票。據悉，在第一輪篩選中有約3000張的設計圖，旗幟委員會在第二輪篩選出了147張並放到網路上給民眾參考。

▲▼ 0

▲密西西比州州旗徵選稿件，一個有巨大蚊子的設計圖竟然出現在旗幟委員會網站上。（圖／取自密西西比州旗幟委員會臉書）

值得注意的是，在147張的設計圖中，多以星星圖案、密西西比州州花木蘭花和代表密西西比河與墨西哥灣的線條為主，但有一張卻是以一隻吸血大蚊子為主軸，並環繞著代表「密西西比州為第19位加入美國聯邦州」的19顆星星，引起許多人紛紛疑惑「蚊子是什麼意思？」

密西西比州檔案與歷史部（Mississippi Department of Archives and History，MDAH）也在11日出面表示，因為委員會成員的疏忽，造成了旗幟編號輸入錯誤，不小心誤將蚊子旗幟遞交到第二輪選項內，目前這名委員已經將此旗幟從圖庫中刪除，工作人員也已經撤除。

▲密西西比州州旗。（圖／美聯社）

▲其餘密西西比州州旗徵選稿件。（圖／美聯社）

據了解，旗幟委員會將在本月14日選出最終5個設計圖，並在9月初選出1張提供給民眾於11月3日投票，不過參與決選的那張可由委員會選擇要拿民眾的稿件或是自行設計，亦可拿民眾的設計圖結合不同元素，進行二創；倘若投票那天通過，該面州旗將成為密西西比州新州旗；若沒通過，旗幟委員會將再選出一面設計圖。

密西西比州州旗於1894年啟用，是目前唯一含有美利堅聯盟國戰旗的美國州旗，而旗幟上的南方邦聯在美國內戰期間擁護奴隸制，使用的旗幟為紅底白星藍叉，被多數人視為南方種族主義殘留的象徵。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
「藝Fun券2.0」加碼！8月底開放註冊
傍晚口罩懶人包！1800起開搶　還有8款撞色系可以選
獨／護理師中15.6億威力彩！「知情人士」竟離奇出車禍
快訊／陳超明辦公室主任梁文一　今遭羈押禁見
快訊／大同經營權之爭戰火再起！經濟部同意市場派召開臨時股東會
午後大雷雨暴襲大台北！「101被雷劈」驚人照片曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華府「斥資445億」訂購1億劑疫苗　9月完成人體實驗！有望美大選前問世

快訊／俄羅斯新冠疫苗「2星期內」開始使用！　首12個月產量達5億劑

接種俄羅斯疫苗...不願當白老鼠！南韓防疫當局：先確認「是否安全」

疫期中見真情！深情男當眾「點火自焚」　向護士女友求婚

賀錦麗在黨內罵拜登最狠，卻被選為競選搭檔　為什麼？

傳德國不滿美邀韓俄加入G7！南韓外長親飛柏林「說服」：韓能助世界抗疫

中美本周將進行視訊談判！　彭博：抖音、微信交易問題將成籌碼

密西西比州新州旗出現「超大吸血蚊子」？當局急撤：不小心放上去的

疫情狂打！英國陷入最嚴重經濟衰退　第2季GDP萎縮20.4%

「設施泛黃又生銹」日本廢墟感遊樂園仍對外開放　網嘆：沒勇氣進去！

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

何篤霖聽羅霈穎「買房存老本」退休無憂　告別「她先去訂包廂，等大家去party」

不守時拖行程、外幣不夠到處借　細數旅行「最討厭」的10種雷隊友

外送員取餐麵翻倒燙傷手臂潰爛　聽店家冷處理氣炸控：沒裝袋

賀錦麗在黨內罵拜登最狠，卻被選為競選搭檔　為什麼？

傳德國不滿美邀韓俄加入G7！南韓外長親飛柏林「說服」：韓能助世界抗疫

中美本周將進行視訊談判！　彭博：抖音、微信交易問題將成籌碼

密西西比州新州旗出現「超大吸血蚊子」？當局急撤：不小心放上去的

疫情狂打！英國陷入最嚴重經濟衰退　第2季GDP萎縮20.4%

「設施泛黃又生銹」日本廢墟感遊樂園仍對外開放　網嘆：沒勇氣進去！

教會染疫病毒傳市場！南韓新增病患飆破54例...吃婚宴大餐先掃QR Code

日本航空520死空難35週年　為防疫遺屬「分5天」登山慰靈

快訊／俄羅斯新冠疫苗「2星期內」開始使用！　首12個月產量達5億劑

接種俄羅斯疫苗...不願當白老鼠！南韓防疫當局：先確認「是否安全」

眼皮下垂竟是中風！醫曝驚人警訊…常被忽略　不要再當成睡不飽

日職／陽岱鋼二軍出賽無安打吞三振　王柏融未出賽　

全台唯一「樂高賽車場」免費玩！挑戰完還能拿客製化駕照

中職／邦威初登板表現合格　伍鐸二軍輪值待命

年輕妹搶坐博愛座　孕婦跟蹤報復「爽喊精神勝利感」！網罵爆：根本變態

飼料袋長出尾巴！阿公「氣到打屁股」整包吃光　網護航：人家在發育

經濟部直指大同林郭文艷濫權違法　六大理由核准市場派召開股東會

中職／藍寅倫歸隊立刻先發　自責當時的失誤：我就是拖油瓶

日職／王柏融二軍6天未出賽　疫情外地出賽洋將不用跟

賀錦麗在黨內罵拜登最狠，卻被選為競選搭檔　為什麼？

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

放棄美國籍人數　今年暴增1210％

Chrome驚傳漏洞　數十億用戶危險

即／普丁女兒接種俄羅斯新冠疫苗

牛肉下鍋前突不斷「抽搐抖動」！1

生牛肉詭異跳動　媽媽嚇到不敢煮

布拉格市長秀「台捷皮箱」證實將訪台

川普讚許台灣防疫有成　暫無訪台計畫

華郵：台灣專家早就新冠肺炎示警　美國未及時行動

俄新冠肺炎疫苗　用蘇聯衛星命名

法獲報「TikTok要求刪影片」最高罰2千萬歐

女兒罹癌等截肢　父槍殺她後再飲彈

拜登挑賀錦麗為副手　首位非裔女性副總統候選人

即／紐西蘭總理宣布「封鎖奧克蘭」

漂白水加料刷浴室　她呼吸困難亡

更多熱門

相關新聞

美北卡州首起寵物狗「染疫」病逝

美北卡州首起寵物狗「染疫」病逝

美國北卡羅來納州首隻被證實感染新冠肺炎的狗在11日逝世。目前相關單位正在對這隻狗的健康狀況和死亡原因進行調查。這是美國繼7月中旬德州肺炎狗狗去世後的第二宗案例，不過獸醫與FDA都表示，寵物將新冠肺炎傳染給人類的風險不高，民眾無需過度擔心。

吳斯懷評阿札爾訪台：美台關係假升溫

吳斯懷評阿札爾訪台：美台關係假升溫

快訊／阿札爾13時38分專機飛離台灣

快訊／阿札爾13時38分專機飛離台灣

美牛美豬政策溝通有「三大問題」

美牛美豬政策溝通有「三大問題」

美視港無自治權45天後終結貿易優惠

美視港無自治權45天後終結貿易優惠

關鍵字：

美國密西西比州旗

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

真槍無套戰閨蜜男友！20歲「暗黑版IU」大方認了

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

中和環球人潮碾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

美艷女星「真槍無套」拍禽獸三級片　男演員拍完崩潰

CEO前夫爆「桃花多」米可白隱忍6年離婚！寧可每晚找男人

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

諾羅病毒重創五星級金字招牌　礁溪老爺酒店道歉

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面