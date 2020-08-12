傳德國不滿美邀韓俄加入G7！南韓外長親飛柏林「說服」：韓能助世界抗疫

▲南韓外交部長康京和飛往柏林，與德國外交部長馬斯舉行會談。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普5月曾表示，希望邀請南韓、俄羅斯、澳洲、印度等國參與七大工業國集團峰會（G7），不料之後卻傳出德國不滿讓南韓、俄羅斯加入的聲浪。為安撫、說服德國，南韓近日派出外交部長康京和（강경화）於疫情期間出訪德國，德國外交部長海科•馬斯（Heiko Maas）表示，非常歡迎南韓加入G7峰會。

根據韓媒《中央日報》，康京和當地時間11日結束德國訪問行程後，返抵南韓仁川國際機場，向現場採訪記者表示，「德國十分歡迎邀請南韓參加G7峰會，表示期待南韓出席。」

▲南韓外交部長康京和飛往柏林，說服德國支持南韓加入今年G7峰會。（圖／路透社）

不過康京和也表示，德國認為在此次G7峰會後，增加會員國又是另一個層次的問題，「德國外交部長馬斯說明，邀請其他國家以會員國型式加入，本來就得需要（G7）會員國間展開討論、協議，對此我能充分理解。」

康京和補充道，「今年世界最火熱的話題為新冠肺炎（COVID-19），而我們（南韓）是最具有防疫力量的國家，這使我們有資格參加今年的G7峰會，討論相關議題。」

德國外交部長馬斯在與康京和會談後，召開記者會表示，「若今年秋季能順利舉辦G7峰會，十分歡迎南韓加入。」

▲南韓外交部長康京和返國後，美國總統川普卻表示傾向延後至11月舉行G7峰會。（圖／路透社）

然而在康京和完成德國行程返韓後，美國總統川普卻在10日記者會表示，更傾向把G7峰會推遲至11月美國總統大選後舉行。

根據《韓聯社》報導，美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿史達偉（David R. Stilwell）12日與南韓外交部次長幕僚金健（김건）展開視訊會議，針對是否召開今年G7峰會的議題，表示將與南韓政府取得緊密聯繫；而金健也表示，南韓會盡力扮演關鍵角色，完成國際社會所賦予的期待。

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