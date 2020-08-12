舊冷氣滴水！換便宜「二線冷氣」24hr爆吹　他曝電費：太滿意

▲換新冷氣吹24小時，電費僅1219元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

天氣越來越炎熱，不少人在家會開一整天的冷氣，關於電費的金額，網路上也有許多人在討論。一名網友把家中用十年的舊冷氣換掉，買了一台新的，幾乎24小時開著，以為電費會2000起跳，沒想到只要1219元，令他興奮直呼，「太滿意了！」

原PO在「爆廢公社」發文，「用了十幾年的舊冷氣，最近開始滴水又不冷」，打算換一台新冷氣。他和廠商接洽過，對方報了4台冷氣的價錢，「我想了一下，真的需要品牌迷思嗎」。他最後撇除品牌，選了便宜且評價不錯的冷氣，本來以為電費會2000起跳，收到帳單後打開一看，竟然只要1219元。

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原PO在文章提及，在家冷氣幾乎24小時都開著，「偶爾開25度，平均開26-27度，但開26-27度時，室內溫度顯示為24-25，表式冷氣夠冷」，其他的用電都是一般家庭會有的，電視、冰箱、洗衣機、電腦......「只是想說，不是一定要大品牌才夠冷或是省電，2020年很多技術都超級成熟」，就算是二線的牌子，也可以很省電。

貼文一出後，許多網友紛紛留言表示，「二線變頻 +1 真的不需要買到大品牌」、「我也用二線品牌，趁這次忍痛換了3台，不然舊型冷氣電費都破萬」、「看很多人都說變頻24小時1000多，我怎麼就4000多，還比去年多600度」。但也有網友認為，後續服務是重點，「品牌不是問題，就怕你買的那品牌後續維修才是問題」、「省不省電現在技術應該都差不多，重點在後續維修」。

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