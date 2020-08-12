「反壟斷訴訟案」高通贏了！　手機廠要晶片...得乖乖繳授權費　

▲ 高通公司近期在反壟斷法大獲全勝。（資料照片／記者周康玉攝）

記者吳佳穎／綜合報導

美國晶片大廠高通（Qualcomm） 在反壟斷訴訟案大獲全勝，據彭博社報導，聯邦上訴法院最新判決，撤銷了「要求高通公司與蘋果等手機公司重新協議授權合約」的命令。高通說，這代表「沒授權要晶片，免談！」的商業模式得到認可。

去（2019）年5月，聯邦貿易委員會（FTC）向高通公司提起反壟斷訴訟，當時法院認定，高通公司「沒授權要晶片，免談！」的生意模式違反了聯邦反壟斷法，裁決要求高通得真誠地與包含蘋果在內的客戶，重新協議專利許可條款。

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不過，聯邦上訴法院今天表示，當初的裁決已超過「反壟斷法」的範圍，而且高通的做法並不違反競爭。如果要說高通違反了公平合理條款（FRAND）許可專利的義務，應該是要根據「專利法」而不是「反壟斷法」。

▲不少手機搭載高通Snapdragon 865+晶片。（圖／取自ROG官網）

敗陣的聯邦貿易委員會則在一份聲明中稱，法院的裁決「令人失望」，會考慮其他選擇。目前，聯邦貿易委員會仍可對這項判決提起上訴，但如果判決維持成立 ，將結束高通在晶片專利授權生意數年來的纏訟。

高通公司總法律顧問兼執行副總裁唐·羅森伯格（Don Rosenberg）表示：「上訴法院一致推翻並撤銷地區法院的裁決，認可了我們的商業模式和專利授權計劃，高通對晶片行業有巨大貢獻。」

近幾年來，高通除了與FTC鬥爭，也同時與蘋果公司纏訟，但去年兩家公司達成和解，放棄所有訴訟。

過去蘋果曾指控高通供應給蘋果的iPhone組件收取過高授權費，但後來蘋果放棄了，因為，除了高通，也沒有其他廠商能供應iPhone 5G手機處理器。

雖然蘋果曾嘗試使用英特爾處理器，不過英特爾最終無法達到蘋果的要求。最後，蘋果以10億美元的價格收購了英特爾的智慧手機處理器業務，打算自己製造處理器。但到目前為止，蘋果仍然依賴高通，今年推出的iPhone 12機型仍將配備高通處理器。