台積電通過第2季配息2.5元　擬發行40億美元公司債

▲台積電。（圖／台積電提供）



記者姚惠茹／台北報導

台積電（2330）昨（11）日宣布董事會通過多項議案，包括核准2020年第2季每股配發現金股利2.5元，並通過擬發行兩筆無擔保美元公司債，總金額上限為40億美元（約1180億元台幣），主要是用來支應產能擴充資金需求。台積電今（12）日股價走弱，盤中最低420元，跌幅約2%。

台積電董事會核准2020年第2季每股配發現金股利2.5元，總額與去年同期及今年首季相同，配息基準日訂定為2020年12月23日，除息交易日則為2020年12月17日，並於2021年1月14日發放，預計發出648億元現金。

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台積電董事會也通過，擬發行兩筆無擔保美元公司債，總金額上限為40億美元（約1180億元台幣），主要為支應產能擴充資金需求，其中一筆為上限10億美元的無擔保美元公司債，另一筆則在

不高於30億美元額度內，透過100%持股子公司TSMC Global發行無擔保美金公司債。

台積電並核准資本預算約美金52億7160萬元（約1528億7810萬元台幣），用於建置及擴充先進製程、特殊製程、先進封裝產能，廠房興建、廠務設施工程與資本化租賃資產，以及第4季研發資本預算與經常性資本預算。

此外，台積電董事會也通過業務副總經理張曉強升任資深副總經理。台積電表示，張曉強是美國杜克大學電機工程博士，曾在英特爾任職將近20年，先後歷練矽智財開發、設計方案驗證及管理職務。