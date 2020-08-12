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勞動部補助企業推動工作生活平衡　截至7月底已核發1327萬元

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▲▼勞動部,勞工就業,勞保,平均薪資,基本工資,勞檢,工時,無薪假。（圖／記者李毓康攝）

▲勞動部補助企業推動工作生活平衡，截至7月底已核發1327萬元。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部為鼓勵企業辦理工作生活平衡措施，自8月起於北、中、南辦理4場次「推動工作與生活平衡補助計畫」宣導會。協助企業瞭解工作生活平衡內涵、作法及特色措施，並邀請企業代表分享推動工作生活平衡經驗，以協助企業規劃友善員工的多元措施。勞動部指出，截至7月底已核定補助242家企業共1,327萬餘元。

勞動部表示，今年因應疫情影響，擴大補助企業推動工作與生活平衡措施，提高辦理「員工關懷協助課程」、「員工紓壓課程」及「友善家庭措施」補助額度，新增「兒童臨時照顧空間」照顧人力鐘點費補助項目，並延長受理申請期間至9月底，截至7月底已核定補助242家企業共1,327萬餘元。

請繼續往下閱讀...

勞動部說，今年度許多企業因應疫情提出有特色的申請案件，例如在「員工紓壓課程」方面，因應疫情推出職場抗焦慮的課程，以舒緩員工身心，減輕壓力；友善家庭措施部分，企業規劃著重在戶外家庭日，例如溪邊夏令營、戶外生態體驗、環湖親子騎行。此外，在課程辦理方式，改採小班方式授課或以視訊方式進行，以兼顧防疫與同仁身心紓壓的需求。

最後，勞動部也提醒，今年因疫情關係延長受理申請期間，企業可把握時間規劃辦理；歡迎企業報名參加宣導會及提出申請補助，相關資訊請至「工作生活平衡網」查詢，或洽詢服務專線02-2369-4168。

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