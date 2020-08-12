「天國一輝」齊攻漲停　領軍生技類股走強

▲ 杏輝旗下杏國新藥公告SB05PC全球胰臟癌三期人體臨床實驗分析結果。（圖／實習記者方敬攝）

記者姚惠茹／台北報導

杏輝（1734）旗下杏國（4192）新藥三期人體臨床試驗期中（IA）分析過關，激勵杏輝、杏國今（12）日股價開盤即亮燈漲停，帶動生技股指標股中天生技（4128）、合一（4743）盤中強攻漲停，而「天國一輝」齊亮燈也領軍生技類股走強。

杏輝旗下杏國新藥SB05PC全球胰臟癌三期人體臨床試驗期中分析(IA)結果，獨立資料監察委員會(Data Monitoring Committee, DMC) 未提及安全性問題並建議無需修改計畫書，依原計畫繼續執行臨床試驗，激勵杏輝、杏國股價開盤即亮燈漲停。

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母公司杏輝強勢攻頂，開盤亮燈來到52.6元，委買張數超過7500張，而杏國更是以漲停價91.3元跳空開出，漲停委買張數高掛逾8500張，隨後盤中合一同樣攻上漲停價278.5元，委買張數超過300張，而母公司中天生技緊跟漲停來到91.3元，委買張數超過400張。

生技類股受到利多消息激勵，包括合世、易威、康樂-KY、德英、永昕、泰博、高端疫苗、國光生、基亞、達爾膚等漲幅都超過1%，但康友-KY受到董事長失聯消息衝擊，已連續4個交易日跌停板，股價來到77.4元，而美吾華董事長李成家傳出涉內線交易，也衝擊美吾華、懷特及安克股價走弱。