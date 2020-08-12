　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

「天國一輝」齊攻漲停　領軍生技類股走強

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 杏輝董事長李志文、總經理白友烺，以及杏國新藥總經理蘇慕寰，說明該公司持股65.02之重要子公司杏國新藥，將依規定公告SB05PC全球胰臟癌三期人體臨床實驗分析結果。（圖／實習記者方敬攝）

▲ 杏輝旗下杏國新藥公告SB05PC全球胰臟癌三期人體臨床實驗分析結果。（圖／實習記者方敬攝）

記者姚惠茹／台北報導

杏輝（1734）旗下杏國（4192）新藥三期人體臨床試驗期中（IA）分析過關，激勵杏輝、杏國今（12）日股價開盤即亮燈漲停，帶動生技股指標股中天生技（4128）、合一（4743）盤中強攻漲停，而「天國一輝」齊亮燈也領軍生技類股走強。

杏輝旗下杏國新藥SB05PC全球胰臟癌三期人體臨床試驗期中分析(IA)結果，獨立資料監察委員會(Data Monitoring Committee, DMC) 未提及安全性問題並建議無需修改計畫書，依原計畫繼續執行臨床試驗，激勵杏輝、杏國股價開盤即亮燈漲停。

請繼續往下閱讀...

母公司杏輝強勢攻頂，開盤亮燈來到52.6元，委買張數超過7500張，而杏國更是以漲停價91.3元跳空開出，漲停委買張數高掛逾8500張，隨後盤中合一同樣攻上漲停價278.5元，委買張數超過300張，而母公司中天生技緊跟漲停來到91.3元，委買張數超過400張。

生技類股受到利多消息激勵，包括合世、易威、康樂-KY、德英、永昕、泰博、高端疫苗、國光生、基亞、達爾膚等漲幅都超過1%，但康友-KY受到董事長失聯消息衝擊，已連續4個交易日跌停板，股價來到77.4元，而美吾華董事長李成家傳出涉內線交易，也衝擊美吾華、懷特及安克股價走弱。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／北北基等14縣市午後大雨特報　防雷擊強陣風
男菲律賓染疫「返國前就腹瀉、畏寒」　接觸者匡列18人
LIVE／再增一例菲律賓境外移入！累積病例481例
高中男師大戰小20歲女學生！「全身鏡前合體」自拍助興…78秒
退伍男不想回營「5年3召」都未到　重罰下場出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股回測月線支撐　台積電跌逾2%　指數跌109點收12670點

「反壟斷訴訟案」高通贏了！　手機廠要晶片...得乖乖繳授權費　

台泥除權息首日　股價暫陷貼息

金融股清一色大貼息！　存股達人「給2建議」：年底低點再進場

台積電通過第2季配息2.5元　擬發行40億美元公司債

勞動部補助企業推動工作生活平衡　截至7月底已核發1327萬元

30歲就存2千萬！網一面倒「根本在做夢」　釣出神人：這3種職業很可以

安卓用戶有福了！Google時鐘「超夯2功能」開放使用　打造專屬起床sop

資方不支持調漲基本工資　商總理事長賴正鎰：等疫苗出來再調不遲！

MSCI調整決定個股漲跌？　一文解析MSCI為何牽動台股！

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

何篤霖聽羅霈穎「買房存老本」退休無憂　告別「她先去訂包廂，等大家去party」

激推喝冰水！醫生從3層面分析　駁「胖肚傳言」：一年甩1.56kg

塞滿耳道！超巨大「木塞型耳屎」正妹採耳驚呼：整個洞被堵住了

台股回測月線支撐　台積電跌逾2%　指數跌109點收12670點

「反壟斷訴訟案」高通贏了！　手機廠要晶片...得乖乖繳授權費　

台泥除權息首日　股價暫陷貼息

金融股清一色大貼息！　存股達人「給2建議」：年底低點再進場

台積電通過第2季配息2.5元　擬發行40億美元公司債

勞動部補助企業推動工作生活平衡　截至7月底已核發1327萬元

30歲就存2千萬！網一面倒「根本在做夢」　釣出神人：這3種職業很可以

安卓用戶有福了！Google時鐘「超夯2功能」開放使用　打造專屬起床sop

資方不支持調漲基本工資　商總理事長賴正鎰：等疫苗出來再調不遲！

MSCI調整決定個股漲跌？　一文解析MSCI為何牽動台股！

許維芳圓夢合唱蔡旻佑　當眾告白「理想型」：就像你一樣！

電商防堵不明種子　發公告更新罰則「違者將予以停權處分」

阿札爾「參觀故宮」引爭議！　陳時中：有提前跟指揮中心報告

讓我再喝一口就好？　 酒精成癮疾患是生理也是心理問題

賴慈泓發片遭疫情波及延期　又傳「MV0鏡頭」原因曝光

寫下最有情懷辭職信！女老師裸辭：想看看世界...5年後變「商業老闆」人設崩塌

派出所長為春安績效栽槍毒鴛鴦判6年　警政署長陳震怒：嚴禁匿報造假

比利時、日本工程師、赴港台女接觸者檢驗　指揮中心公布最新進度

每日限量20個！台中隱藏版溏心蛋豬排飯糰　咬下爆濃郁蛋液

陳菊聘5前高雄市府人員任機要　國民黨：急於安插酬庸人馬

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

財經熱門新聞

月薪不到4萬元！小資女「超神存錢法」買房圓夢

黃金重挫逾5%跌破1950美元　創7年來最大單日跌幅

即／大樂透頭獎落台中　幸運兒獨得1.28億

30歲就存2千萬？釣出神人：3種職業很可以

爽領股息「實被套牢」！專家揭金融股藏「5大風險」

7月電費179元！她只用「這4種」電器

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

女友賣光光！他看「平台照片」想放生

安卓用戶有福了！Google時鐘「超夯2功能」打造專屬起床sop

新台幣變大理財術！美元弱勢　投資人可提前卡位3種主流外幣

四大國營事業結清331億舊制退休金　8865人九月退休金入袋

口罩實名制今起預購　14天9片下周一超商開放領取

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

樹電共生！奇美10億打造全台最美「綠能園區」　太陽能發電量達2000萬度

更多熱門

相關新聞

證交所：杏輝明日起恢復交易

證交所：杏輝明日起恢復交易

證交所今日公告，杏輝（1734）已於8月11日公布暫停交易事由之相關重大訊息，其上市普通股自明（12）日起恢復交易。

杏國曝新藥「期中分析」　分析師郭哲榮：只有60分及格！

杏國曝新藥「期中分析」　分析師郭哲榮：只有60分及格！

快訊／杏國胰臟癌新藥三期人體臨床試驗　期中分析結果「可以繼續執行」

快訊／杏國胰臟癌新藥三期人體臨床試驗　期中分析結果「可以繼續執行」

杏輝、杏國8/11同步停牌　傳胰臟癌新藥將公布最新進度

杏輝、杏國8/11同步停牌　傳胰臟癌新藥將公布最新進度

證交所：杏輝、杏國重訊待公告　8月11日起暫停交易

證交所：杏輝、杏國重訊待公告　8月11日起暫停交易

關鍵字：

天國一輝中天生技杏國合一杏輝

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

中和環球人潮碾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

真槍無套戰閨蜜男友！20歲「暗黑版IU」大方認了

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

美艷女星「真槍無套」拍禽獸三級片　男演員拍完崩潰

CEO前夫爆「桃花多」米可白隱忍6年離婚！寧可每晚找男人

即／礁溪老爺酒店164人上吐下瀉！結果出爐

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面