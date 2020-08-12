全球最後一間百視達變身「DVD隔離房」！每晚4美元享受國際大片+爆米花

▲全球僅存的一家百視達。（圖／翻攝自Air B&B推特）

記者崔子柔／綜合報導

曾經稱霸全球影音出租連鎖店的「百視達」（Blockbuster），在網路崛起後業績一落千丈， 全球最後一家店位在美國奧勒岡州本德市，現在該店與Air B&B合作推出「DVD隔離房」，每晚只要4美元，能享有食物、電影、沙發床。

根據《CNN》報導，店長珊蒂（Sandi Harding）透露，整個房間會按照90年代的風格打造，「那種矮小的電視還不好找，我們絕對要讓它成為一鳴驚人的夜晚」！

▲房間依90年代風格打造。（圖／翻攝自Air B&B推特）



在 Instagram 查看這則貼文 The Last Blockbuster（@lastblockbustermovie）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 17 日 下午 9:27 張貼

▲電影「驚奇隊長」也在本德分店拍攝。（圖／翻攝自IG／lastblockbustermovie）

這個隔離房只供本德市的居民租借，珊蒂表示，這是為了感謝當地人讓最後一間百視達能存活到現在，其他人可以透過網路購買百視達周邊商品，讓他們繼續維持營運。

「每個人都因為疫情被困在家裡，我們認為回到90年代的環境中享受一些家庭時光會很有趣」，珊蒂說，每晚4美元的租金最多可容納4人，希望是來自同一家庭的成員。

該空間從8月17日開始預訂，可在9月18、19、20日入住，只要付4美元的租金就可享用電影、披薩、爆米花、沙發床，在這一晚擁有這世界上最後一家百視達。