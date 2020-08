拜登副手賀錦麗強硬反中！　曾批中國侵害香港人權

▲民主黨準總統候選人拜登(Joe Biden)宣布,副手人選為加州參議員賀錦麗(Kamala Harris)。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

非裔出身的賀錦麗(Kamala Harris)確定成為民主黨總統參選人拜登(Joe Biden)副手,曾在2019年當參議員時發起《維吾爾人權政策法案》,過去多次就人權問題向中國施壓。這次11月美國總統大選,拜登被看好會擊敗川普後入主白宮,但與拜登多次被批評親中不同,賀錦麗以往對中方的強硬立場也引起外界關注。

賀錦麗不諱言批評中國政府在新疆的迫害行為,認為維吾爾族穆斯林在再教育營裡受到人權侵害,「儘管在氣候變遷等全球性議題上,我們必須要與中國合作,但美國必須維持道義權威,堅決捍衛人權。」

她也積極聲援香港民運,在2019年10月更共同參與提案《香港人權與民主法案》,要求政府須懲罰那些「侵害香港人權的中國及香港官員」,受到國會兩院一致通過。

賀錦麗十多年來在舊金山競選公職,為了拉近與當地華裔的距離,而取了一個很「中國」的中文名「賀錦麗」,她少數族裔的背景和出色的領袖魅力有望彌補拜登選戰不足之處。

拜登在推特上大力讚揚賀錦麗,「一個無畏的鬥士,最優秀的人民公僕之一。我見證過她和博.拜登(拜登已故長子)並肩作戰,與大銀行對壘、提升工人地位以及讓婦幼們免受家暴所苦。如今能夠擁有她這樣的夥伴,我感到驕傲。」

Back when Kamala was Attorney General, she worked closely with Beau. I watched as they took on the big banks, lifted up working people, and protected women and kids from abuse. I was proud then, and I'm proud now to have her as my partner in this campaign.