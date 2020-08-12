拜登副手賀錦麗強硬反中！　曾批中國侵害香港人權

▲民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）宣布，副手人選為加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

非裔出身的賀錦麗（Kamala Harris）確定成為民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）副手，曾在2019年當參議員時發起《維吾爾人權政策法案》，過去多次就人權問題向中國施壓。這次11月美國總統大選，拜登被看好會擊敗川普後入主白宮，但與拜登多次被批評親中不同，賀錦麗以往對中方的強硬立場也引起外界關注。

賀錦麗不諱言批評中國政府在新疆的迫害行為，認為維吾爾族穆斯林在再教育營裡受到人權侵害，「儘管在氣候變遷等全球性議題上，我們必須要與中國合作，但美國必須維持道義權威，堅決捍衛人權。」

她也積極聲援香港民運，在2019年10月更共同參與提案《香港人權與民主法案》，要求政府須懲罰那些「侵害香港人權的中國及香港官員」，受到國會兩院一致通過。

賀錦麗十多年來在舊金山競選公職，為了拉近與當地華裔的距離，而取了一個很「中國」的中文名「賀錦麗」，她少數族裔的背景和出色的領袖魅力有望彌補拜登選戰不足之處。

拜登在推特上大力讚揚賀錦麗，「一個無畏的鬥士，最優秀的人民公僕之一。我見證過她和博.拜登（拜登已故長子）並肩作戰，與大銀行對壘、提升工人地位以及讓婦幼們免受家暴所苦。如今能夠擁有她這樣的夥伴，我感到驕傲。」

Back when Kamala was Attorney General, she worked closely with Beau. I watched as they took on the big banks, lifted up working people, and protected women and kids from abuse. I was proud then, and I'm proud now to have her as my partner in this campaign. — Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020

拜登過去行為明顯親中，引起美國民眾憂慮，包括推動中國加入世界貿易組織、反對新冠疫情爆發時對中國的旅行禁令，更在2008年大力反對通過《台灣安全加強法》，宣稱應該要對台灣採取「模糊政策」。

總統川普（Donald Trump）曾批評對手拜登立場，「如果我輸掉了這次選舉，中國將統治美國，你們都得去學學中文了」；談及拜登副手賀錦麗時更直言，「人們又不是投票給副總統。到頭來，副手根本不重要。」