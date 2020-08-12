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安卓用戶有福了！Google時鐘「超夯2功能」開放使用　打造專屬起床sop

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▲VIVO X21,指紋辨識,隱形指紋辨識。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Android手機下載「Google時鐘」App，就能使用早安鬧鐘跟睡眠模式。（圖／記者洪聖壹攝）

記者林妤柔／綜合報導

Google Pixel手機其中一個最有名的功能就是鬧鐘提醒，以及Pixel Stand獨有的「早安鬧鐘」，皆能配合Google個人助理，打造屬於自己的起床模式。而現在，Android手機只要下載「Google時鐘」App，就能使用「睡眠模式」與「早安鬧鐘」這2大功能。

Google公司在6月為「Google時鐘」App開發新的睡眠模式，只要設定時間後，當時間一到，手機會將通知變暗或調成靜音；這原本是Pixel的特有功能，但Google承諾以後更多Android產品也可以使用該項功能。

請繼續往下閱讀...

Google昨（11）日公開Android手機的五項新功能。而Pixel Stand原本特有的「早安鬧鐘」，也可以在Android手機上使用。該鬧鐘會隨著時間調整手機燈光的亮度，將人輕聲喚醒。

首先，只需要先打開Google時鐘的App，然後找到「睡眠模式」，就可以設定何時上床睡覺、何時開始放鬆休息，也可以調整起床時間，設好時間後，也能調整「睡眠模式」的其他功能，好比螢幕亮度、打開「早安鬧鐘」，設定Google個人助理啟動的時間。

如果安排的時間不規律，晚上手機充電時，應用程式Digital Wellbeing（數位健康）就會自動觸發睡眠模式，但因沒有設特定時間，早安鬧鐘跟Google個人助理則無法啟動。

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