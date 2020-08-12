最有錢／美中角力戰　台灣左右逢源？概念股一網打盡

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美國川普政府正式簽署行政命令，禁止TikTok、微信（WeChat）兩大社群媒體。美中關係交惡會如何影響產業供應鏈？台股重回萬三會遭到衝擊嗎？8月12日《雲端最有錢》邀請到國際關係專家董立文、產業隊長張捷、飆股達人朱家泓，一起給觀眾最有利的局勢分析與最實際的投資策略。

美中關係跌落數十年來最糟糕，不論是在地緣政治、技術戰與貿易戰皆然。此限制也象徵網際網路競爭日益「巴爾幹化」？科技鐵幕悄悄降臨？國際關係專家董立文，替您分析美中『科技冷戰』影響多廣？來看台美中港未來局勢如何演變？

雖然近來外資賣不停，不過隨投信、散戶、國家隊組成的「愛台陣線聯盟」自立自強，力抗外資賣壓，激勵台股一路驚驚漲、看回不回，飆股達人朱家泓替您找出愛台陣線聯盟裡，哪些族群、類股最會漲？

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而川普總統禁止TikTok、微信（WeChat）兩大中國社群媒體，讓中國蘋果概念股立訊股價大跌，美國強硬措施會打擊中國的紅色供應鏈嗎？華為沒有海思處理器後，若要維持品牌銷售只能用高通跟聯發科？最精準的產業分析由產業隊長張捷替您分析。最棒的投資方法就在雲端最有錢。更多精采內容請鎖定8月12日的《雲端最有錢》！