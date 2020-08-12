資方不支持調漲基本工資　商總理事長賴正鎰：等疫苗出來再調不遲！

▲中華民國全國商業總會理事長賴正鎰。（資料照片／記者湯興漢攝）

記者吳佳穎／台北報導

基本工資審議委員會第3季審議會議將於下周二（18）日召開，勞方向勞動部表達明年基本工資必須調漲的需求，但資方並不認同，全國商業總會理事長賴正鎰今（12）日指出，今年因為疫情影響，政府在紓困、各行業最近才稍有恢復跡象，疫苗據傳最快要明年3月才會出爐，「還有將近一年的時間要奮鬥。等疫苗出來，再談調漲不遲。」

現行基本工資為月薪23800元、時薪為158元。勞方已向勞動部長許銘春當面表達，一定要調漲，調幅可以再談。

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但全國商業總會理事長賴正鎰今（12）日指出，今年因為疫情影響，各行業都在艱苦奮鬥，希望勞資與政府大家要一起「共體時艱」。他說：「政府在紓困、各行業最近才稍有恢復跡象，但疫苗據傳最快要明年3月才會出爐，還有將近一年的時間要撐，等疫苗出來，再談調漲不遲。」

賴正鎰指出，這個時機點喊「基本工資調漲」，調整的幅度不大，但造成的「經營心理壓力」，對於景氣復甦沒有幫助。

賴正鎰說，目前最重要的方向還是刺激消費，三倍券的推行有幫助。不過，據他了解，製造業因歐美訂單銳減，下半年到未來一整年業績都不穩定，可能要面臨苦日子，而服務業少了每年大約1100萬的國外觀光客消費，現在還是苦哈哈，僅恢復疫情前約6、7成生意。他盼勞工能體諒，等疫苗出來，整體經濟更穩定再來調整工資不遲。