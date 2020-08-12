軟銀上季轉虧為盈！　淨利高達1.26兆日圓

▲軟銀執行長孫正義。（圖／路透社）



記者謝仁傑／綜合報導

軟銀集團（SoftBank）週二公佈2020年會計年度第一季（4-6月）財報，單季獲利1.26兆日元（約新台幣3,478億元），較前一季轉虧為盈，主要歸功旗下願景基金投資的 Uber 和 Slack 在疫情期間美國科技股飆升時，股價也在4月至6月間上漲，帶動估值上升。

另軟銀也透過股票回購計劃提高了股價。軟銀社長孫正義三月時曾表示，公司計劃出售價值410億美元（約新台幣1.2兆元）的資產，以回購自家公司的股票，並減少債務，此外，也減持了阿里巴巴及日本電信部門的股份。

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而軟銀在新創公司 Lemonade 投資3億美元，如今已增值到超過10億美元，也是財報轉佳因素之一。知情人士指出，軟銀正在考慮將Arm 以320億美元（約新台幣9,408億元）出售給輝達（Nvidia）。孫正義證實，公司正在考慮出售部分或全部 Arm，或將其上市。

孫正義於2017年推出願景基金，由於規模龐大，震驚了科技投資界，資產規模為1000億美元，遠比其他任何科技投資基金來得高，不到三年的時間裡，願景基金已經投資約90間新創公司，投資總額超過750億美元。

孫正義近來脫售資產，在利率降到史上低點時大舉買回庫藏股，推動公司股價升到20年來最高價位，另外還償還債務、贖回債券。軟銀表示，截至8月3日０已出售或變現的資產，總計達4.3兆日圓（約新台幣1.187兆元）。

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