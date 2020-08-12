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銀行獲利衰！外資「大賣金融股」不手軟　這2檔最慘

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近期外資大量賣超金融股，兆豐金與永豐金首當其衝。

圖文／鏡週刊

受新冠疫情影響，匯豐銀行上半年獲利崩跌近7成，股價更跌破2008年金融海嘯的低點。專家普遍認為，匯豐的崩盤，恐將只是開了金融業衰退潮的第一槍。進一步觀察台股法人動作，赫然發現，近2週外資也正悄悄地拋售金融股。

攤開外資近期賣超統計表，可說是「金」光閃閃，近2週賣超前10名榜單，金控股竟包辦了7檔，包括永豐金、兆豐金、第一金、中信金、新光金、開發金、台新金。其中，外資砍兆豐金與永豐金更是不手軟，10個交易日內皆拋售超過7萬5千張以上。

針對永豐金被大砍，台新投顧指出，今年上半年總放款高達1.14兆元，主要來自中小企業及房貸放款，但第2季受到台、美降息的負面影響，存放款利差下降1.19％，而淨利差（NIM）則下降0.96％。

請繼續往下閱讀...

展望永豐金後市，淨利差預期將持續下降，直到明年中才可望回穩。而上半年在銀行及證券手續費收益表現不差的情況下，明年將因今年基期拉高，難有亮眼成績，預估明年EPS僅小幅成長、約1.02元。

進一步觀察金融指數表現，受外資賣壓衝擊，儘管近期台股創下歷史高點，一度站上1萬3000點，但金融指數近2週卻沒有動靜，仍收在1260點上下。

台新投顧建議，全球掀起降息風，金融股首當其衝，由於利差空間遭壓縮，預期金融族群在第4季與明年，股價漲幅將受到壓抑，在未見到升息契機，以及疫情尚未明確好轉前，操作上應轉為謹慎保守，適當降低持股水位，切勿追高買進。


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