金融股清一色大貼息！　存股達人「給2建議」：年底低點再進場

圖文／鏡週刊

金融族群除權息大戲起跑，隨著民營金控如國泰、富邦、中信等已除權息完畢，本週緊接著換公股金控輪番上陣，包括第一、合庫、兆豐、華南等都將開始密集除權息。然而，目前已除完權息的金融股，幾乎清一色呈現貼息，不免讓存股族有些擔憂，但專家表示，受疫情影響，呈現貼息是「正常揮發」，空手者反倒應開始等待進場時機。

「除權息前，反應的是去年業績，除權息後，才開始反應今年度的業績表現，因為受到3月疫情影響，業績不好是可以預期的。」存股達人孫悟天強調，今年貼息是正常，「因為業績就是不會好啊。」

確實，攤開已除完權息的金融股股價走勢，目前除了京城銀順利填息，其他金控如國泰、富邦、中信、玉山等皆呈現大貼息狀態。

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然而，站在存股的角度，孫悟天表示，當前是否呈現貼息並非重點，建議可以分成2個角度做調整。

1、目前已有股票在手的投資人，可適當調控持股水位。方法是檢視自己手上的存股成本，如果成本夠低，接近5年來的相對低點，那還是能夠繼續抱存，例如，國泰金持有成本在3字頭就不必太恐慌。但如果發覺成本過高，可以適度降低，待年底或明年初再逢低買進。「國泰金目前才30幾元，若以長期角度來說，這個點可能之後會等不到。」

2、空手的投資人，若想進場存股，不妨等到今年底、明年初再說。孫悟天解釋，目前金控銀行最大的隱憂，在於年底的認列呆帳，「今年企業獲利普遍衰退，倒閉的企業也不在少數，銀行的放貸業務肯定受影響。」若銀行於年底時，認列大筆呆帳而造成股價下跌，此時，反倒是存股族一個非常好的進場點。

另外，因今年金控業績普遍衰退，拉低了基期水位，若用明年表現跟今年相比較，更容易會有「成長」，有利明年股價漲勢。「空手者靜待年底低點布局，整體風險相對低很多。」孫悟天說，整體而言，金融股能不能繼續存，不是看大盤點位，而是回歸業績表現，與獲利成長的可能性。



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