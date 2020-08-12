釜山港驚傳「1240噸硝酸銨存放倉庫」　憂成貝魯特爆炸翻版！政府不知誰負責

▲貝魯特發生大爆炸，據證實是2750噸的硝酸銨引發導致。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

黎巴嫩貝魯特港口4日發生大爆炸，後經調查疑似為存放在港口倉庫多年、無人管理，但重量卻高達2750噸的硝酸銨惹禍。而同時近日也傳出南韓釜山港也存放1240噸的硝酸銨，同樣的也沒有統一的單位進行管理。

根據國外媒體《韓國先驅報》 報導指出，依照現行南韓釜山港的規定，硝酸銨的「進出口時間」是由釜山港務局安排運載船隻時間、「進出口許可」是由釜山海洋與漁業局決定船隻是否可進出港或卸載、「儲存」是由私人碼頭營運商來進行，「監控」則是由釜山消防災難本部進行定期檢查的。釜山海洋與漁業局官員表示，目前港口有62個貨櫃的硝酸銨，責任劃分給不同單位，管理方面的確有漏洞，他們將會與有關當局討論建立一個系統化的管理制度。

而私人碼頭營運商「釜山港碼頭」（Busan Port Terminal）則表示，貝魯特與釜山港對於硝酸銨的存放態度有明顯的差異，貝魯特的硝酸銨是未經過合格包裝、以散裝的方式存放在倉庫。但是在釜山港的硝酸銨是依照國際法規、存放在數公分厚的鋼製容器中，這樣可以有效的抵抗火災與爆炸。同時，業者也強調，這些硝酸銨貨櫃的停留時間不會超過10天，因為碼頭經營者會對有害物質收取額外的附加費用。

根據國際媒體報導，黎巴嫩當局認為，這次的貝魯特港口大爆炸事件，是由於港口倉庫多年使用不安全的方式，存放了2750噸的硝酸銨，才釀出此次重大意外。

延伸閱讀

▸ 資訊系大學生設計「遠端操控」 幫國外賭博網站洗白50億台幣

▸ 報復花公帑1／用過都說糟！交通部砸1.5億搞「山寨版谷歌地圖」黯然下架

▸ 王子出道多年傳替父還債上千萬 高利貸唱片公司堵人要求「父債子還」