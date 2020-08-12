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「看電影還一直滑手機」害理智斷線　下班警怒抓肩下場GG了

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記者黃翊婷／綜合報導

日本愛知縣半田警察署警員古茂田明典11日下午4時許下班後，獨自前往小牧市看電影，同場的一名男客人卻一直在使用手機，他一氣之下抓住對方左邊肩膀，雙方一度發生爭執。雖然男客人事後檢查並沒有受傷，但古茂田後續恐怕得面臨嚴正的懲處，消息傳開後掀起日本網友一面倒的抨擊。

日本愛知縣半田警察署。（圖／翻攝自Google地圖）

▲古茂田任職於半田警察署。（圖／翻攝自Google地圖）

根據《東海テレビ》報導，53歲的古茂田11日下班之後，獨自一人前往小牧市的電影院，原本只是想好好看一場電影，沒想到卻因為與同場的34歲男客人發生口角，而被逮捕。

古茂田被逮之後供稱，當時電影正在播映，男客人卻一直使用手機，一時氣不過才會抓住對方左肩警告，但絕對沒有動用暴力或做出拖拽等行為。

▲▼ 電影院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲古茂田聲稱男客人在看電影時使用手機。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

雖然男客人在這次事件中並未受傷，但愛知縣警局首席監察官依田龍次郎表示，對於發生這樣的事情，警方感到相當遺憾，後續會針對調查結果，對古茂田進行嚴正的懲處。

不過，消息經過媒體報導傳開之後，大多數日本網友選擇力挺古茂田，並紛紛留言幫他打抱不平，「滑手機的男客人怎麼變成受害者？是他先違反規定的吧」、「我看電影的時候也無法忍受其他人一直在用手機，那很破壞氣氛」、「警察太熱心結果害慘自己」、「抓個肩膀也有罪，很衰耶」。

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