只能貼「中國製造」！美視香港已無自治權　45天後終結貿易優惠





▲美國貿易代表辦公室（USTR）。（圖／路透社）

記者謝欣辰／綜合報導

美國聯邦公報美東時間11日發布公告，規定「公告發布45天」後，也就是9月25日起，香港貨品必須標示來源地是「中國」，因香港已被美國政府認定不再擁有充分自治權，不再享有不同於中國的待遇。港府發言人8月11日說，此舉將帶來混亂，也可能違反世貿組織規定，對此強烈反對。

據《法新社》報導，美國海關當局也在美東時間11日同步發公告，自9月25日起，香港出口到美國的貨物必須標明原產地是「中國」，不能夠繼續貼「香港製造」的標籤；香港出口貨物將與中國大陸出口貨物受到同等待遇；美方將給產品製造商45天的緩衝期。自從香港實施國安法後，美國政府就明確表示，香港「不再具有足夠的自治權」，也不再有理由「繼續享受不同於中國的差別待遇」。

香港出口商如果不遵守這一規定，將會在美國港口受到10%的懲罰性關稅。

▲世界貿易組織（WTO）總部外觀。（圖／達志影像／美聯社）

據《香港特區政府新聞公報》報導，港府發言人表示，美國無視香港作為世界貿易組織（WTO）單獨成員的地位，美方的有關規定除了可能不符合世貿規定外，也無助保障消費者利益，更會帶來混亂，損害各方包括美國自身的利益。

港府發言人說，香港特別行政區在「一國兩制」下享有單獨關稅區的獨特地位，是根據國家憲法和基本法賦予的，並獲世貿等多邊組織認可，「並非個別國家施予或可以撤銷。」

美方通告新規定於45天後實施，針對重要的具體執行細節，港府正透過駐華盛頓經濟貿易辦事處向美國當局了解及釐清，以決定進一步的行動。如有需要，不排除根據世貿規則採取行動，維護香港利益。

香港在上個世紀七、八十年代僅僅是一個製造中心，如今早已經成為了中國大陸貨物出口的中轉站。香港本地生產的出口商品只佔香港出口總額中的1%。

據香港官方數據，2018年進出口貿易額約11968億美元，其中出口5692億美元。作為美國多年最大貿易夥伴的中國，每年出口貨物中有很大一部份是通過香港出口到美國的。隨着香港貿易優惠地位的喪失，中國對美出口也將承受很大的損失。