「無牙老鱷魚」遭斬首肢解！村民迷信「惡魔化身」...分開埋葬才不會「復活」

▲重達500公斤的老鱷魚遭肢解，村民還要求分開埋葬，牠才不會「復活」。（圖／翻攝自YouTube）

實習記者周依儒／綜合報導

印尼邦加物里洞省（Bangka Belitung Islands）村民日前合力屠宰、肢解了一隻長達4.5公尺、重達500公斤的巨型鱷魚，只因當地村民認為這隻鱷魚是「惡魔的化身」。據悉，這隻鱷魚已高達50幾歲，且牙齒幾乎剝落，幾乎無反抗能力，讓動物保育人士痛批「真的太迷信了！」

綜合外媒報導，這隻鱷魚長久以來都住在卡尤貝斯河（Kayubesi River），當地村民認為這隻鱷魚是「惡魔的化身」，因此在上周前往卡尤貝斯河捕捉，並使用了帶有刀刃的大網來套住鱷魚。由於鱷魚已達高齡且牙齒幾乎剝落，僅能靠僅有的力氣來掙扎反抗，最終仍不敵利刃網，筋疲力盡死亡。有目擊者透露，這隻鱷魚在抵抗過程中有試圖攻擊當地村民，不過不知道後續是否有傷亡。

▲村民認為這隻巨鱷是惡魔化身，活生生將牠肢解。（圖／翻攝自YouTube）



據了解，鱷魚死了2天後，這些村民用電動推土機載著鱷魚的屍身前往埋葬地點，且中途還有數輛摩托車共同護送，場面十分浩大。不過當地官員朱奈迪（Junaidi）則透露，這些村民認為這隻鱷魚是惡魔的化身，所以要將牠的頭部和身體分開埋葬，才能避免牠復活後變成惡靈回來報仇，而且在肢解屍首前還進行了一種特殊的儀式。

當地野生動物保育人士賽普蒂安（Septian Garo）表示，他們多次勸導這些村民將鱷魚屍身交給專家處理，並將屍體搬運到更安全的地方埋葬，但村民卻認為埋葬鱷屍的地方會受到詛咒，因此直接拒絕。賽普蒂安也指出，「他們太迷信了，完全沒辦法聽進去我們的建議！」同時也呼籲民眾要保護鱷魚，如果爬行動物真的對社區造成威脅的話，也應該要和當局聯繫，讓他們協助動物遷徙。

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