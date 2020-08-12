遭控濫用捐款！韓政府踢爆慰安婦機構「拿26億炒地皮」：奶奶遭看護辱罵

▲南韓慰安婦收容機構「分享之家」。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／編譯

南韓慰安婦收容機構「分享之家」（나눔의 집）曾遭內部員工踢爆濫用捐款，還計劃在院內為安婦全數死去後，將累積的100億韓元投資興建大型療養院。對此，京畿道召集外部專家，發起官民聯合調查團，昨（11）日對外證實，分享之家法人所募得的88億韓元中，只有2億韓元用於照護慰安婦相關設施上，且入住館內的慰安婦時常遭到言語暴力。

根據韓媒《韓民族新聞》，全北大學法學院教授宋基春（송기춘）擔任此次官民聯合調查團長，11日於京畿道廳召開記者會表示，分享之家法人2015至2019年共募得88億韓元，然而卻未依法規向政府登記，且募款幾近全數匯入法人帳戶中。其中，光是在買賣土地、增建生活館、遺物展示館、追思公園就耗費26億韓元；真正用於慰安婦療養設施的金額只有2億韓元，只占全數款項的2.3%。

宋基春更指出，部份館內看護更是時常對慰安婦施行言語暴力等精神上的虐待，諸如「我要把阿嬤賣掉」、「要挨罵才會做啊」，尤其是無法清楚表達意識、行動不便的重症慰安婦情況更加慘烈。調查團分析，這些過程起因於館內人手不足，使得看護業務過重。

另外，分享之家疏於管理入住與退宿者名單，且將慰安婦的畫作、相片，以及民眾親手寫下的應援賀卡放進麻袋或塑膠袋內，隨意棄置在建築物某處陽台，其中還包括政府所指定的文化資產。另外，存放在第一歷史館內的遺物，因濕度管控不佳，造成出現毀損、腐爛等現象。

官民聯合調查團於7月6日至22日，針對分享之家的行政與設施經營、會計、人權、歷史價值等分為4個組進行調查。

據悉，分享之家社會福祉法人成立於1992年，目前共有5名慰安婦受害者居於館內，平均年齡為95歲。

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