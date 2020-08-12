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「設施泛黃又生銹」日本廢墟感遊樂園仍對外開放　網嘆：沒勇氣進去！

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▲日本遊樂園「Gamaland」外觀看似廢墟，仍吸引民眾前往遊玩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本遊樂園「Gamaland」外觀看似廢墟，仍吸引民眾前往遊玩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

許多建築物年久失修加上無人管理，就會變成傳說中的「鬼屋」。日本一間遊樂園利用其外觀的廢墟感，吸引不少遊客慕名前往拍照，雖然看似像廢墟，但卻還是有對外營業，有不少去過的網友表示「我去了2次！那裡真的很酷！」

一名日本網友（＠lapis_child）在推特分享一間遊樂園「Gamaland」的照片，由於和民眾印象中的遊樂園外觀有所不同，吸引許多民眾按讚分享。這間位在日本茨城縣筑波市筑波山腳下的遊樂園，外觀破舊不堪激似鬼屋，許多電動機台也都損壞，甚至裡頭的遊樂設施大多泛黃生銹，但仍有不少遊客慕名前往參觀。

根據《Yahoo！JAPAN》報導指出，Gamaland於40多年前創立，其中樂園裡最吸引人的是一個名叫「Game Cave」的洞穴，而這個山洞的目的似乎是想讓遊客體驗日常生活中無法感受的氣氛，甚至成人門票只需500元日圓（約台幣138元），兒童則只需200日圓（約台幣55元）。

另外報導提到，雖然外觀破舊，但裡頭的設施還是可以使用的，由於疫情的關係，前往Gamaland的遊客大幅減少，等到疫情趨緩之後，還是可以來遊樂園放鬆一下。

不少網友看到文章後紛紛留言表示，「好想去！」「我去了2次！喜歡這種地方」「好好奇，但沒有勇氣去...」「這地方真的太不可思議了」。

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