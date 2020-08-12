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菲律賓接受俄羅斯疫苗！杜特蒂大讚普丁研發成果　願第一個「公開」接種

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▲▼菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁11日宣布，俄羅斯正式成為全球第一個註冊新冠肺炎疫苗的國家。菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）也立刻大讚俄國的研發成果，並表示他本人也願意參加臨床試驗，並公開施打第一劑。

杜特蒂辦公室10日指出，菲律賓已經準備好和俄羅斯合作進行疫苗的實驗與生產；俄羅斯也預計在本月會提供第一批疫苗給菲律賓。杜特蒂表示，「我會告訴普丁總統，我非常相信你對對抗新冠病毒的研究，我相信你生產的疫苗對人類非常有幫助。」

為了消彌社會大眾對疫苗的疑慮，杜特蒂也說，他會在疫苗抵達後當第一個注射的人，「當疫苗到達到達時，我會在公開場合注射，我會當他們第一個實驗對象。」

菲律賓新冠肺炎確診數為13萬9538例，死亡人數達2312人，是東南亞疫情最嚴重的國家。杜特蒂一直試圖對外尋找解方，先前他曾向中國國家主席習近平提出請求，請他將菲律賓放在疫苗供應名單中。

這支由俄羅斯國防部及莫斯科國營「Gamaleya研究院」聯合研發的疫苗，於6月18日啟動臨床試驗，38名志願者全數獲得免疫。

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