30歲就存2千萬！網一面倒「根本在做夢」　釣出神人：這3種職業很可以

▲多數人都希望自己能早日存大錢、發大財。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

在經濟不景氣的時代中，人人都希望能早日存到第一桶金，甚至年紀輕輕就財富自由。一名網友發文表示，現在的環境普遍低薪，雖然才剛踏入社會沒多久，但仍希望30多歲就能財富自由，所以他想選擇薪水比較優渥的職業入行；同時也想知道，「受僱於人有辦法存到2-3千萬嗎？」

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「什麼工作可以在30多歲存到2-3千萬的卦」為題發文，雖然現在的環境大多低薪，但他還是希望可以找到一份30多歲就財富自由的工作。原PO目前是社會新鮮人，還不太清楚各行各業的基本行情，因此詢問網友意見，「受僱於人有辦法存到2-3千萬嗎？」

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貼文一出，立刻引發熱議，網友紛紛留言表示，「努力在30歲賺了100萬（元），繼承家裡1900萬（元）」、「會中15億（元）的護理師」、「沒自己創業，99%的人都辦不到」、「接家裡企業」、「娶千金」、「有大乾爹的直播主」。

雖然多數網友都覺得不太可能30多歲就財富自由，但也有人指出，「（舊金山）灣區工程師啊！22（歲）畢業，8年後很多都馬超過1M（100萬美元）」、「如果從高中就開始投資有可能」、「政治人物、網紅、公眾人物才有機會」、「竹科工程師可以」、「當立委可以」。