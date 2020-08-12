　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

30歲就存2千萬！網一面倒「根本在做夢」　釣出神人：這3種職業很可以

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼臺灣銀行,金融,財經,投資,買賣,金融交易,台幣,存款,銀行業務,匯款,貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲多數人都希望自己能早日存大錢、發大財。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

在經濟不景氣的時代中，人人都希望能早日存到第一桶金，甚至年紀輕輕就財富自由。一名網友發文表示，現在的環境普遍低薪，雖然才剛踏入社會沒多久，但仍希望30多歲就能財富自由，所以他想選擇薪水比較優渥的職業入行；同時也想知道，「受僱於人有辦法存到2-3千萬嗎？」

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「什麼工作可以在30多歲存到2-3千萬的卦」為題發文，雖然現在的環境大多低薪，但他還是希望可以找到一份30多歲就財富自由的工作。原PO目前是社會新鮮人，還不太清楚各行各業的基本行情，因此詢問網友意見，「受僱於人有辦法存到2-3千萬嗎？」

請繼續往下閱讀...

貼文一出，立刻引發熱議，網友紛紛留言表示，「努力在30歲賺了100萬（元），繼承家裡1900萬（元）」、「會中15億（元）的護理師」、「沒自己創業，99%的人都辦不到」、「接家裡企業」、「娶千金」、「有大乾爹的直播主」。

雖然多數網友都覺得不太可能30多歲就財富自由，但也有人指出，「（舊金山）灣區工程師啊！22（歲）畢業，8年後很多都馬超過1M（100萬美元）」、「如果從高中就開始投資有可能」、「政治人物、網紅、公眾人物才有機會」、「竹科工程師可以」、「當立委可以」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／北北基等14縣市午後大雨特報　防雷擊強陣風
男菲律賓染疫「返國前就腹瀉、畏寒」　接觸者匡列18人
LIVE／再增一例菲律賓境外移入！累積病例481例
高中男師大戰小20歲女學生！「全身鏡前合體」自拍助興…78秒
退伍男不想回營「5年3召」都未到　重罰下場出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

陸製手機2種人買爆　猛竄台灣市場關鍵曝光：自己太漏氣

年薪90萬「非常低薪」！主計總處數字說話了　網點1關鍵：觀感差很多

女友賣光光了！痴情男看「平台照片」心碎想放生　淚崩：只為了錢

台股回測月線支撐　台積電跌逾2%　指數跌109點收12670點

「反壟斷訴訟案」高通贏了！　手機廠要晶片...得乖乖繳授權費　

台泥除權息首日　股價暫陷貼息

金融股清一色大貼息！　存股達人「給2建議」：年底低點再進場

台積電通過第2季配息2.5元　擬發行40億美元公司債

勞動部補助企業推動工作生活平衡　截至7月底已核發1327萬元

30歲就存2千萬！網一面倒「根本在做夢」　釣出神人：這3種職業很可以

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

何篤霖聽羅霈穎「買房存老本」退休無憂　告別「她先去訂包廂，等大家去party」

激推喝冰水！醫生從3層面分析　駁「胖肚傳言」：一年甩1.56kg

塞滿耳道！超巨大「木塞型耳屎」正妹採耳驚呼：整個洞被堵住了

台股回測月線支撐　台積電跌逾2%　指數跌109點收12670點

「反壟斷訴訟案」高通贏了！　手機廠要晶片...得乖乖繳授權費　

台泥除權息首日　股價暫陷貼息

金融股清一色大貼息！　存股達人「給2建議」：年底低點再進場

台積電通過第2季配息2.5元　擬發行40億美元公司債

勞動部補助企業推動工作生活平衡　截至7月底已核發1327萬元

30歲就存2千萬！網一面倒「根本在做夢」　釣出神人：這3種職業很可以

安卓用戶有福了！Google時鐘「超夯2功能」開放使用　打造專屬起床sop

資方不支持調漲基本工資　商總理事長賴正鎰：等疫苗出來再調不遲！

MSCI調整決定個股漲跌？　一文解析MSCI為何牽動台股！

小米發表透明電視、小米10至尊版等10大新品並宣佈要「重新創業」

全台6000個免費奉茶站來了！還能喝到仙草茶、酸梅湯等驚喜

「小明爸爸」疾管署前抗議「盼讓國三兒回台讀書」　陳時中回應了

基隆有隱藏版「必勝優點」？在地人直指「這項」稱霸全台灣

投資客資金滯留！六都房價全面大漲　專家：像變了心的女友

天然貴妃池中抓魚！特搜全台15處避暑勝地　還有夢幻藍野溪秘境

ASICS專為跑者研發跑步口罩　9月中旬上市

狂灌8瓶啤酒…新店男逞強開車回家！他闖紅燈過馬路被「撞飛5m」慘死　下場曝

21歲警遭無照少年撞腦死...今公祭辦在新北！背後原因惹鼻酸　爸媽神情落寞

邪惡蝦仁飯尬滷大腸！台中高CP值便當店　中午開店就排隊

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

財經熱門新聞

月薪不到4萬元！小資女「超神存錢法」買房圓夢

黃金重挫逾5%跌破1950美元　創7年來最大單日跌幅

即／大樂透頭獎落台中　幸運兒獨得1.28億

30歲就存2千萬？釣出神人：3種職業很可以

爽領股息「實被套牢」！專家揭金融股藏「5大風險」

7月電費179元！她只用「這4種」電器

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

女友賣光光！他看「平台照片」想放生

安卓用戶有福了！Google時鐘「超夯2功能」打造專屬起床sop

新台幣變大理財術！美元弱勢　投資人可提前卡位3種主流外幣

口罩實名制今起預購　14天9片下周一超商開放領取

四大國營事業結清331億舊制退休金　8865人九月退休金入袋

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

樹電共生！奇美10億打造全台最美「綠能園區」　太陽能發電量達2000萬度

更多熱門

相關新聞

上班族必看！實現高薪的「三大關鍵」

上班族必看！實現高薪的「三大關鍵」

我曾在電視台當了多年主管，簽過的離職單至少有上百張，部屬離職的理由往往不悲不喜地寫著：「另有生涯規劃」、「家裡需要幫忙」、「健康因素」……簽完不僅我忘了，恐怕連當事人也記不得自己寫了什麼檯面話。唯有小紅的離職單讓我印象深刻，上面寫的離職理由是：「不堪台北物價飛漲」。

追夢路程處處碰壁！　她靠「這招」成為了兒時夢想的樣子

追夢路程處處碰壁！　她靠「這招」成為了兒時夢想的樣子

他曝投降中共下場：拿五星旗當炮灰

他曝投降中共下場：拿五星旗當炮灰

環狀線貫穿新北人口稠密區卻沒人搭？網狂轟

環狀線貫穿新北人口稠密區卻沒人搭？網狂轟

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

關鍵字：

財富自由薪水職業行業第一桶金受僱PTT

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

中和環球人潮碾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

真槍無套戰閨蜜男友！20歲「暗黑版IU」大方認了

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

美艷女星「真槍無套」拍禽獸三級片　男演員拍完崩潰

CEO前夫爆「桃花多」米可白隱忍6年離婚！寧可每晚找男人

即／礁溪老爺酒店164人上吐下瀉！結果出爐

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面