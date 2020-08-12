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20年前珍奶只要「15元」！同學人手一杯　網揭漲價真相：喝的是租金

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▲▼ 手搖飲料,飲料,手搖杯,茶,珍珠奶茶,珍奶。（示意圖／記者許力方攝）

▲20年前珍奶+雞排只要50元。（示意圖／記者許力方攝）

記者施怡妏／綜合報導

珍珠奶茶可說是台灣最具代表性的國民美食，也是國人喜愛的飲品之一，隨著物價上漲，一杯珍珠奶茶的價錢也直逼一個便當的錢。有網友回憶小時候，「600cc奶茶只要10元，加珍珠也才15元，大家印象中的珍奶最便宜多少錢？」

原PO在PTT發文，小時候去補習班上課，都會很羨慕隔壁同學有珍奶可以喝，附近有一家飲料店，600cc茶類飲料10元，加奶精的奶茶也是10元，若再加珍珠也只要5元，「15元就可以擁有一整天的快樂了」。隨著現在物價越來越貴，他也好奇，「15元珍奶是珍奶史上的最低價嗎？」

請繼續往下閱讀...

貼文一出後，網友們紛紛留言，「以前真的是15元沒錯，大概2002年」、「二十年前的快可立25元大杯，現在喝的都是租金」、「珍奶加雞排50元」、「2001年左右珍奶幾乎每家都賣20元」、「以前在屏東喝過25元珍珠鮮奶茶」、「藍天鵝有賣過9元，但是小杯」。

其中有網友點出關鍵，「現在喝的都是租金阿，真以為食材比較好啊」，「現在一杯50元，其中租金搞不好就佔30元」。隨著時代不一樣，當時的物價和現在的物價不能比較，不只飲料變貴，雞排也變貴，也因此很難找到15元的珍珠奶茶。

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