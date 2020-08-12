特斯拉宣布「股票1拆5」！　盤後股價揚逾 6%...將重回3月低點

▲特斯拉是美國最大的電動汽車及太陽能板公司，產銷電動汽車、太陽能板及儲能設備。（圖／取自免費圖庫Maxpixel）



實習記者劉雪兒／綜合報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）近期股價狂飆，為提高股票流動性，特斯拉於當地時間11日宣布分割股票，將1股分為5股，將於8月31日開始生效。消息一出，帶動盤後股價大漲 6.46%，報 1,463.23 美元。

根據《彭博》報導，特斯拉發布新聞稿表示，將實施股票分割機制以降低股價，分割基準日為8月21日，分割比例為1 比5，每位擁有1股的用戶將獲得新4張普通股，8月28日收盤後完成分割作業，並從8月31日開始，以分割後的股數進行交易。特斯拉表示，這次的拆分是一個臨時的決定。

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事實上，特拉斯的股價從今年3月低點的361.22美元，截至11日收盤，股價已來到每股1,374.39 美元，累計飆漲 228.54%，市值超過了福特汽車和豐田汽車公司的總和，成為全球市值最高的汽車製造商。

維德布什證券（Wedbush）分析師艾夫斯（Dan Ives）表示，特斯拉此舉是繼蘋果公司進行類似分拆之後，在股票和整個電動汽車的需求持續增長時，他認為這是明智之舉。

值得一提的是，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）上個月30日曾被問及「股票拆分」的想法時，他回應說，這個議題值得在公司9月22日的年度會議上進行討論，不過就在11日突然宣布這項計畫，讓不少人為此感到驚訝。