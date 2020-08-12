俄國批准全球首批新冠疫苗！　白宮顧問冷回：跟美國差的可遠了

▲俄羅斯11日宣布批准全球首批疫苗。（圖／路透社）

實習記者湯子暘／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）11日率先宣布，批准全球第一批新冠肺炎的疫苗，其中一名女兒已經接種疫苗。正在訪台途中的美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）對此不以為然，質疑俄羅斯疫苗的安全性，「當第一個有疫苗的國家沒有意義。重點是要給美國人民和世界一個兼具安全和有效的疫苗。」

阿札爾11日接受《ABC》訪問時表示，在疫苗計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）下，美國已有6種疫苗正在火速研發當中，需要明顯的數據指明疫苗安全有用才能受批准。

美國是目前世界上新冠死亡率、確診人數最高的國家，已有超過16萬人不幸喪生和高達5百萬人感染。

另一方面，白宮顧問康威（Kellyanne Conway）對俄羅斯疫苗表示懷疑，「美國的標準要嚴謹的多了。根據我的了解，相較於我們聯邦食品暨藥物管理局（FDA）所設的標準，俄羅斯那差的可遠了。美國已經有6種疫苗進入了第三期臨床試驗，但看起來俄羅斯還沒達到這個階段過。」

據《路透社》報導，俄羅斯疫苗在人體試驗後，不到兩個月就獲得批准，並以人造衛星「史普克V」（Sputnik V）來命名，讓俄羅斯成為世界第一個核准疫苗的國家。總統普丁甚至聲稱，他的一名女兒也參加了人體實驗，且接種後並無大礙，僅僅有小發燒症狀而已。

防控美國疫情的關鍵人物弗契（Anthony Fauci）7月3日也曾公開對中俄喊話，「我希望中國和俄羅斯在對民眾施打疫苗前，有確實的測試過。在還沒好好測試前，就貿然對民眾宣稱疫苗已經準備好了，我認為，這問題可大了。」