康友-KY高層落跑打入全額交割　金管會提醒投資人應注意風險

▲金管會表示，康友-KY打入全額交割股，並列為財務重點專區，提醒投資人注意相關風險。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

康友-KY（6452）董事長、總經理、財務長、會計師等高層驚傳全落跑，證交所已於10日將其打入全額交割股，引起投資人高度關注，金管會對此表示，目前該案仍在查證中，證交所將會密切注意公司財務、業務狀況，提醒投資人應注意相關風險。

金管會證期局表示，證交所在今年8月5日接獲檢舉關於康友董事長黃文烈的情況，證交所立即依規定請公司與簽證會計師提供資料，且於8月6日要求公司召開記者會對外說明，但公司沒辦法在重大訊息記者會中具體說明且提供相關事證，因此證交所依營業細則規定，變更交易方式，打入全額交割股，並列為財務重點專區，提醒投資人注意相關風險。

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證期局指出，目前該案仍在查證中，證交所將會密切注意公司財務、業務狀況。至於康友是否下市？證期局則說，下市對投資人影響相當重大，證交所有一定的處理程序，但目前整體狀況，證交所仍在了解中，待查明後再說。

外界關注金管會是否會採取實地查核，證期局表示，現在因疫情影響，目前實地查核有難處，但會再採取別的方式來了解。

銀行局也提及，目前該公司還款沒有異常，也尚未有金融機構反映要延期還款的情況，若未來企業有債務協商的需求，也會有相關機制來處理，至於貸款金額為何？銀行局則說，個別銀行放款金額不變透露，但目前尚未出現逾放的情況。